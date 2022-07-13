Крис Миддлтон перенес операцию на запястье, вернется к началу сезона

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Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон успешно перенес операцию по поводу разрыва связки левого запястья и должен вернуться ближе к началу следующего сезона, пишет ESPN.

30-летний игрок пропустил большую часть плей-офф-2022 из-за растяжения связки колена, полученного во втором матче серии против «Чикаго» (4-1).

В прошедшем регулярном чемпионате Миддлтон набирал в среднем 20,1 очка, 5,4 подбора, 5,4 передачи и 1,2 перехвата при реализации 37,3% трехочковых.

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