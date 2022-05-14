Крис Миддлтон вряд ли сыграет в 7-м матче с «Бостоном»

Форвард , скорее всего, не примет участия в седьмом матче серии плей-офф против (3-3) в это воскресенье.

Как сообщает журналист ESPN Брайан Уиндхорст, игрок не успел восстановиться на этой неделе, как ожидалось ранее. Он по-прежнему далек от нужных кондиций и может пропустить матчи финала Восточной конференции, если «Бакс» туда попадут.

30-летний Миддлтон получил растяжение связки в четвертой четверти второго матча серии против «Чикаго» 20 апреля. Предварительно сообщалось, что форвард пропустит две недели.

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