«Бакс» обеспечили себе 1-е место в лиге по итогам регулярного чемпионата

Теги Чикаго Милуоки НБА НБА плей-офф Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Бобби Портис Баскетбол

«Милуоки» обеспечил себе 1-е место в лиге по итогам регулярного чемпионата, обыграв в среду «Чикаго» со счетом 105:92.

«Бакс» выйдут в плей-офф с 1-м номером посева в Восточной конференции и будут иметь преимущество домашней площадки на протяжении всего розыгрыша.

Форвард Бобби Портис сегодня заменил травмированного Янниса Адетокумбо в стартовой пятерке «Бакс» и отметился 27 очками с 13 подборами. Адетокумбо пропустил встречу из-за боли в правом колене.

Брук Лопес добавил 26 очков, Дрю Холидэй – 20 очков, 15 передач и 8 подборов. Крис Миддлтон сыграл всего 8 минут и покинул площадку из-за боли в правом колене.

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