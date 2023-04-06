«Бакс» обеспечили себе 1-е место в лиге по итогам регулярного чемпионата

« » обеспечил себе 1-е место в лиге по итогам регулярного чемпионата, обыграв в среду « » со счетом 105:92.

«Бакс» выйдут в плей-офф с 1-м номером посева в Восточной конференции и будут иметь преимущество домашней площадки на протяжении всего розыгрыша.

Форвард Бобби Портис сегодня заменил травмированного в стартовой пятерке «Бакс» и отметился 27 очками с 13 подборами. Адетокумбо пропустил встречу из-за боли в правом колене.

Брук Лопес добавил 26 очков, Дрю Холидэй – 20 очков, 15 передач и 8 подборов. сыграл всего 8 минут и покинул площадку из-за боли в правом колене.

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