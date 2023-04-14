Центровой «Миннесоты» вернулся в расположение клуба после дисквалификации, которую получил за удар одноклубника во время матча.

Гобер может пропустить решающий матч плей-ин с «Оклахомой» в пятницу из-за повреждения. По словам француза, он вряд ли смог бы сыграть с «Лейкерс», даже если бы его не отстраняли на одну встречу.

«Все еще очень больно, все еще не могу двигаться так, как привык, но с каждым днем мне становится немного лучше», – заявил Гобер.

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