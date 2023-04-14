Руди Гобер вернулся в расположение «Миннесоты», но может пропустить матч плей-ин с «Оклахомой» из-за повреждения

Теги травмы Миннесота НБА Оклахома-Сити Руди Гобер Кайл Андерсон НБА плей-ин Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер вернулся в расположение клуба после дисквалификации, которую получил за удар одноклубника Кайла Андерсона во время матча.

Гобер может пропустить решающий матч плей-ин с «Оклахомой» в пятницу из-за повреждения. По словам француза, он вряд ли смог бы сыграть с «Лейкерс», даже если бы его не отстраняли на одну встречу.

«Все еще очень больно, все еще не могу двигаться так, как привык, но с каждым днем мне становится немного лучше», – заявил Гобер.

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2 комментария

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kolyan#15
ХАХАХА
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Igbin
Гобер наносит Миннесоте ответный удар?
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