Док Риверс об отсутствии Эмбиида в матче с «Денвером»: «Легкое решение для нас»

Теги Док Риверс Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что без колебаний снял с игры против «Денвера» (111:116) лидера команды Джоэла Эмбиида.

Эмбиид недавно сыграл два матча за два дня. В день встречи с «Наггетс» он пожаловался на дискомфорт в икроножной мышце.

«Легкое решение для нас.

Все хотят видеть дуэль Эмбиида с Йокичем. Но нам нужно быть умными и не торопить события. Джоэл, как и вся команда, нужен нам здоровым в плей-офф», – заявил Риверс.

На счету Йокича, который борется с Эмбиидом за приз MVP, 25 очков, 17 подборов и 12 передач.

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3 комментария

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kisliy33
люди, голосующие за 3 МВП Николы: "Легкое решение для нас".
+2
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sc17
‘I think the other fellow just blinked’
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ДИКАНЬ
Как-то странно, как будто Денвер с Йокичем тупицы, гоняя без выходных))) по факту Йокич просто крепче и в плове продолжит бегать, как всегда. И все кто выбирает МВП это понимают
+10
-1
+9
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