Док Риверс об отсутствии Эмбиида в матче с «Денвером»: «Легкое решение для нас»

Главный тренер «Филадельфии» заявил, что без колебаний снял с игры против « » (111:116) лидера команды .

Эмбиид недавно сыграл два матча за два дня. В день встречи с «Наггетс» он пожаловался на дискомфорт в икроножной мышце.

«Легкое решение для нас.

Все хотят видеть дуэль Эмбиида с . Но нам нужно быть умными и не торопить события. Джоэл, как и вся команда, нужен нам здоровым в плей-офф», – заявил Риверс.

На счету Йокича, который борется с Эмбиидом за приз MVP, 25 очков, 17 подборов и 12 передач.

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