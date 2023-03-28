Док Риверс об отсутствии Эмбиида в матче с «Денвером»: «Легкое решение для нас»
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что без колебаний снял с игры против «Денвера» (111:116) лидера команды Джоэла Эмбиида.
Эмбиид недавно сыграл два матча за два дня. В день встречи с «Наггетс» он пожаловался на дискомфорт в икроножной мышце.
«Легкое решение для нас.
Все хотят видеть дуэль Эмбиида с Йокичем. Но нам нужно быть умными и не торопить события. Джоэл, как и вся команда, нужен нам здоровым в плей-офф», – заявил Риверс.
На счету Йокича, который борется с Эмбиидом за приз MVP, 25 очков, 17 подборов и 12 передач.
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