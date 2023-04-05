Главный тренер «Филадельфии» считает, что центровой команды своей игрой в матче с « » (103:101) закрыл вопрос о том, кому должен достаться приз MVP сезона.

Эмбиид набрал 52 очка.

«Гонка за MVP завершена. Этот человек только что набрал половину очков всей нашей команды, в матче .

Ну да, я предвзят. Но гонка MVP окончена», – заявил Риверс.

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