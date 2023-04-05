Док Риверс о 52 очках Эмбиида с «Бостоном»: «Гонка за MVP завершена»

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс считает, что центровой команды Джоэл Эмбиид своей игрой в матче с «Бостоном» (103:101) закрыл вопрос о том, кому должен достаться приз MVP сезона.

Эмбиид набрал 52 очка.

«Гонка за MVP завершена. Этот человек только что набрал половину очков всей нашей команды, в матче НБА.

Ну да, я предвзят. Но гонка MVP окончена», – заявил Риверс.

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11 комментариев

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Evincive
Это заявление тренера крайне нетактично. Не комильфо, в общем.
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dan6757@yandex.ru
Ответ Мага2101
Еще один попрошайка. Камон летсгоу Сильвер. Дай уже ему МВП
Что-то когда Мэлоун хвалил джокера, не видел твоих комментариев про попрошайку.
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dan6757@yandex.ru
По факту. МВП МВП МВП!
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Rodbert
Как по мне, так Яннис больше заслуживает. Стата у него тоже аццкая. Команда стабильно идет, возглавляют таблицу и вряд ли уже сильно просядут. В то время как Филу бросает туда сюда. Так что вопрос еще далеко не закрыт.
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Rodbert
Ну да, я предвзят.
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Мурзин Ринат
Ответ Сергей Пузанков
Ну конечно. Очень удобно. Почему бы не завершить ее поражением от Милуоки или неприездом в Денвер?) против Эмбиида как баскетболиста вообще ничего не имею. Но в моей памяти эта его статуэтка останется как именно нанытая, а не добытая. Дай бог ему наиграть на ещё одну, только уже честно и без этого клоунского пиара
Смарт в том году тоже наплакал на Dpoy, теперь вот Эмбид
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Сергей Пузанков
Ну конечно. Очень удобно. Почему бы не завершить ее поражением от Милуоки или неприездом в Денвер?) против Эмбиида как баскетболиста вообще ничего не имею. Но в моей памяти эта его статуэтка останется как именно нанытая, а не добытая. Дай бог ему наиграть на ещё одну, только уже честно и без этого клоунского пиара
+15
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Свежий
Тем временем Фила сравнялась по проценту побед с Денвером. Если 76е закончат сезон лучше, то вполне логично, что МВП дадут Эмбииду, плюсом он закончит лидером по очкам в среднем. Хотя на протяжении практически всего сезона в это не верилось, но у Наггетс спад, статистика Йокича просела, а ведь мог быть «трипл-дабловый» МВП.
+8
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Сергей Галынский
Когда Эмбида видели в Денвере последний раз?
+16
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Kudim41
Фу блин. Сколько пафоса!! Когда Йокич доминировал над всей лигой на протяжении 5 месяцев таких речей не было слышно.
Джоэл выделился на 1,5 месяца. Тут кукуху сорвало ..!
+4
-8
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Мага2101
Еще один попрошайка. Камон летсгоу Сильвер. Дай уже ему МВП
+2
-5
-3
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