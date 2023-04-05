Док Риверс о 52 очках Эмбиида с «Бостоном»: «Гонка за MVP завершена»
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс считает, что центровой команды Джоэл Эмбиид своей игрой в матче с «Бостоном» (103:101) закрыл вопрос о том, кому должен достаться приз MVP сезона.
Эмбиид набрал 52 очка.
«Гонка за MVP завершена. Этот человек только что набрал половину очков всей нашей команды, в матче НБА.
Ну да, я предвзят. Но гонка MVP окончена», – заявил Риверс.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Джоэл выделился на 1,5 месяца. Тут кукуху сорвало ..!