Док Риверс – о пропуске Джоэлом матча с «Денвером»: «Вас не судят за одну игру. Эмбиид доминировал весь год»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс не согласен с мнением, что центровой команды Джоэл Эмбиид должен быть раскритикован из-за пропуска одной игры.

«Работа, которую Джоэл проделывает, говорит сама за себя. Мы все сделали правильно, поэтому я не думаю, что критика уместна. Вас не судят за одну игру, насколько я знаю. Тебя судят за весь сезон работы, результаты твоей команды и то, как ты выступаешь. Он доминировал весь год.

Навредит ли это ему? Я сомневаюсь, но может быть и так. Я не знаю, что люди используют в качестве оценки сезона. Кажется, каждую неделю меняется то, что является настоящим критерием. Раньше это была куча цифр. Теперь это победы, а я говорю: «В прошлом году это были не победы», – понимаете, о чем я? Такое ощущение, что каждый год все меняется», – поделился тренер.

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1 комментарий

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Олененок Бэмби
Да, да, да...лицемеры
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