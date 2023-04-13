Стив Керр об успехе Майка Брауна в «Сакраменто»: «Все в нашей организации очень рады за него»

Главный тренер « » поделился эмоциями о встрече со своим бывшим ассистентом (« ») в рамках первого раунда плей-офф.

«Мы списались, когда сетка плей-офф стала известна. Думаю, что все в нашей организации очень рады за Майка, за то, что он сделал для нас, пока был здесь, и за то, какой вклад он внес в наши чемпионства и культуру. Это было отличное, отличное партнерство», – поделился тренер.

Браун провел в «Уорриорз» 6 сезонов (16/17 – 21/22) в качестве помощника главного тренера.

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