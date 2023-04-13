Эндрю Уиггинс, скорее всего, будет готов к 1-му матчу против «Кингз»

продолжает активно готовиться к возвращению в состав « ». Вчера и сегодня форвард участвовал в двусторонней тренировочной игре.

По словам главного тренера «Уорриорз» , Уиггинс выглядел на тренировке «очень хорошо».

Генеральный менеджер клуба в эфире «95.7 The Game» в среду сказал, что все признаки указывают на то, что Уиггинс будет готов к первому матчу серии первого раунда плей-офф против « ».

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