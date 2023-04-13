Эндрю Уиггинс, скорее всего, будет готов к 1-му матчу против «Кингз»
Эндрю Уиггинс продолжает активно готовиться к возвращению в состав «Голден Стэйт». Вчера и сегодня форвард участвовал в двусторонней тренировочной игре.
По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, Уиггинс выглядел на тренировке «очень хорошо».
Генеральный менеджер клуба Боб Майерс в эфире «95.7 The Game» в среду сказал, что все признаки указывают на то, что Уиггинс будет готов к первому матчу серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто».
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