Эндрю Уиггинс, скорее всего, будет готов к 1-му матчу против «Кингз»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стив Керр Боб Майерс Эндрю Уиггинс Баскетбол

Эндрю Уиггинс продолжает активно готовиться к возвращению в состав «Голден Стэйт». Вчера и сегодня форвард участвовал в двусторонней тренировочной игре.

По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, Уиггинс выглядел на тренировке «очень хорошо».

Генеральный менеджер клуба Боб Майерс в эфире «95.7 The Game» в среду сказал, что все признаки указывают на то, что Уиггинс будет готов к первому матчу серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто».

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4 комментария

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Xell
Надо дисквалифицировать ГС. Читеры ппц))
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Михаил Евдокимов
Очень много, конечно, от него зависит, сможет или нет повторить свою форму с прошлого ПО, если сможет, то для меня ГСВ фавориты запада. Ну а что в это случае текущие воины разве будут слабее прошлогодних? А так на секундочку , в том году воины катком прошлись по западу.
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Night blackwolf
Походу победитель ясен.
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DonaldBrashear 2.0
ну и прекрасно! отдохнувший Уиггинс, должен потихоньку форму набирать через игры и помогать команде, уверен, что пользы от него будет очень много.
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