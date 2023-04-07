Стив Керр об успешности «Голден Стэйт»: «Все благодаря Стефу Карри»

Теги Голден Стэйт Тим Данкан НБА Стив Керр Стефен Карри Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил успешное выступление команды на протяжении последних девяти лет.

«Все благодаря Стефу Карри. Есть, конечно, и другие факторы. Но Карри – ключевой элемент, все строится вокруг него. Мне кажется, что он он удерживает все это на плаву благодаря своим человеческим качествам, благодаря силе своей личности – помимо того, насколько он велик непосредственно как баскетболист.

Отношения между людьми в клубе успешно работают во многом благодаря Карри, его ежедневному влиянию, независимо от того, победили мы или проиграли. Это сказывается на всем. Это напоминает мне тот эффект, который Тим Данкан оказывал в «Сан-Антонио», – заявил Керр.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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4 комментария

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whoisme
Ответ frenemy
Карри современный Данкан, тут не поспоришь. Но я твердо убежден: убери из уравнения Грина, одной магией Стэфа тут не обойдешься.
Убери почти в любой чемпионской команде 3 скрипку и титула может и не быть. Смысл таких сообщений.
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frenemy
Карри современный Данкан, тут не поспоришь. Но я твердо убежден: убери из уравнения Грина, одной магией Стэфа тут не обойдешься.
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Xell
Ответ DonaldBrashear 2.0
так и есть, Карри - это больше, чем полкоманды даже. Карри - это целая культура как будто, ни разу не слышал, чтобы кто-то из партнеров/бывших партнеров что-то плохое о нем говорил. интересно, какая концовка карьеры у него будет. Будет ли он охотиться за титулами, перейдя в контендер и там играя роль шутера (классно бы получилось, уверен в этом аля Рэй Аллен или Корвер, только лучше намного), или будет в ГС оставаться до последнего - не уверен, что сами ГС будут претендентами на титул в это время уже.
Он всю карьеру проведет в ГС. У него уже 4титула есть, смысл бегать.
+9
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DonaldBrashear 2.0
так и есть, Карри - это больше, чем полкоманды даже. Карри - это целая культура как будто, ни разу не слышал, чтобы кто-то из партнеров/бывших партнеров что-то плохое о нем говорил.
интересно, какая концовка карьеры у него будет. Будет ли он охотиться за титулами, перейдя в контендер и там играя роль шутера (классно бы получилось, уверен в этом аля Рэй Аллен или Корвер, только лучше намного), или будет в ГС оставаться до последнего - не уверен, что сами ГС будут претендентами на титул в это время уже.
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