Главный тренер «Голден Стэйт» объяснил успешное выступление команды на протяжении последних девяти лет.

«Все благодаря . Есть, конечно, и другие факторы. Но Карри – ключевой элемент, все строится вокруг него. Мне кажется, что он он удерживает все это на плаву благодаря своим человеческим качествам, благодаря силе своей личности – помимо того, насколько он велик непосредственно как баскетболист.

Отношения между людьми в клубе успешно работают во многом благодаря Карри, его ежедневному влиянию, независимо от того, победили мы или проиграли. Это сказывается на всем. Это напоминает мне тот эффект, который оказывал в «Сан-Антонио», – заявил Керр.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?