Стив Керр об успешности «Голден Стэйт»: «Все благодаря Стефу Карри»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил успешное выступление команды на протяжении последних девяти лет.
«Все благодаря Стефу Карри. Есть, конечно, и другие факторы. Но Карри – ключевой элемент, все строится вокруг него. Мне кажется, что он он удерживает все это на плаву благодаря своим человеческим качествам, благодаря силе своей личности – помимо того, насколько он велик непосредственно как баскетболист.
Отношения между людьми в клубе успешно работают во многом благодаря Карри, его ежедневному влиянию, независимо от того, победили мы или проиграли. Это сказывается на всем. Это напоминает мне тот эффект, который Тим Данкан оказывал в «Сан-Антонио», – заявил Керр.
«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?
интересно, какая концовка карьеры у него будет. Будет ли он охотиться за титулами, перейдя в контендер и там играя роль шутера (классно бы получилось, уверен в этом аля Рэй Аллен или Корвер, только лучше намного), или будет в ГС оставаться до последнего - не уверен, что сами ГС будут претендентами на титул в это время уже.