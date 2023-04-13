Крис Пол: «Никто не хочет чемпионства больше, чем я»

Теги Клипперс Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол рассказал, что жаждет чемпионства сильнее всех в Лиге.

«Никто не хочет этого больше, чем я. Просто продолжаю играть. Только вперед. Таков мой образ мыслей», – заявил Пол.

«Финикс» встретится с «Клипперс» на следующей неделе в рамках первого раунда плей-офф-2022/23.

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4 комментария

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Олег Иванов
Ответ alexLA
Только бы без травм. Хотелось бы увидеть этот Финикс в финале конфы и в полном составе.
Нет.
Хотелось бы увидеть эти Клипперс в финале НБА в полном составе.
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Олег Иванов
Извини, Крис.Два года назад Клипперс тебе дорогу уступили.Теперь твой черёд.
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alexLA
Только бы без травм. Хотелось бы увидеть этот Финикс в финале конфы и в полном составе.
+3
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albert_lucky
По себе людей не судят.
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