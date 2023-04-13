Крис Пол: «Никто не хочет чемпионства больше, чем я»

Разыгрывающий « » рассказал, что жаждет чемпионства сильнее всех в Лиге.

«Никто не хочет этого больше, чем я. Просто продолжаю играть. Только вперед. Таков мой образ мыслей», – заявил Пол.

«Финикс» встретится с « » на следующей неделе в рамках первого раунда плей-офф-2022/23.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

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