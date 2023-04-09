Крис Пол повторил достижение Джона Стоктона
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол не сыграет в заключительном матче регулярного чемпионата против «Клипперс».
Таким образом, 37-летний игрок в 17-й раз в карьере завершит регулярный чемпионат с показателем 1,5 перехвата или больше в среднем за матч.
Пол сравнялся по количеству таких сезонов с легендарным Джоном Стоктоном, который занимает второе место в истории лиги. Лидером является Джейсон Кидд, который во всех 19 сезонах карьеры делал как минимум 1,5 перехвата в среднем за встречу.
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