Крис Пол повторил достижение Джона Стоктона

Теги Джейсон Кидд Крис Пол Финикс НБА Джон Стоктон Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол не сыграет в заключительном матче регулярного чемпионата против «Клипперс».

Таким образом, 37-летний игрок в 17-й раз в карьере завершит регулярный чемпионат с показателем 1,5 перехвата или больше в среднем за матч.

Пол сравнялся по количеству таких сезонов с легендарным Джоном Стоктоном, который занимает второе место в истории лиги. Лидером является Джейсон Кидд, который во всех 19 сезонах карьеры делал как минимум 1,5 перехвата в среднем за встречу.

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1 комментарий

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vadned
Статистика вещь интересная, но такие фиксировать такие рекорды - это уже перебор. Можно каждый день генерировать достижения в духе "игрок вышел в лидеры по числу перехватов левой рукой в третьих четвертях гостевых игр, сыгранных в зимние месяцы".
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