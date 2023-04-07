Дюрэнт, Букер, Эйтон и Пол не сыграют с «Лейкерс» (Шэмс Чарания)
Кевин Дюрэнт, Девин Букер, Крис Пол и Деандре Эйтон не помогут «Финиксу» в матче с «Лейкерс», сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
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