Дюрэнт, Букер, Эйтон и Пол не сыграют с «Лейкерс» (Шэмс Чарания)

, , и не помогут « » в матче с «Лейкерс», сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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