Дюрэнт, Букер, Эйтон и Пол не сыграют с «Лейкерс» (Шэмс Чарания)

Теги Крис Пол Финикс НБА Кевин Дюрэнт Девин Букер Деандре Эйтон Баскетбол

Кевин Дюрэнт, Девин Букер, Крис Пол и Деандре Эйтон не помогут «Финиксу» в матче с «Лейкерс», сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее главный тренер команды Монти Уильямс отметил, что возможен вариант с участием лидеров лишь в первой половине встречи.

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1 комментарий

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Sanan1908
Эхх, опять не увидим Леброна против Дюрента(
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