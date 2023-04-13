Тайлер Дорси выразил желание сыграть за сборную Греции на чемпионате мира-2023

Теги сборная Греции чемпионат мира-2023 Тайлер Дорси Баскетбол

Защитник «Фенербахче» Тайлер Дорси рассказал, что желает принять участие в ближайших крупных турнирах в составе сборной Греции: чемпионате мира-2023 и Олимпиаде-2024.

«Конечно, мы хотим получить медаль. У нас есть талант. Следующие два лета будут иметь огромное значение. Важные игры, большие турниры. Пока мое тело здорово, я буду в составе», – заявил Дорси в интервью греческому изданию SDNA.

Чемпионат мира-2023 начнется в конце августа. Хозяевами турнира станут Индонезия, Япония и Филиппины.

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