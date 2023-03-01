«Фенербахче» официально подписал Тайлера Дорси

Турецкий «Фенербахче» официально объявил о подписании контракта с атакующим защитником (27 лет, 196 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

По неофициальным данным, игрок будет зарабатывать 200 тысяч евро в месяц.

Дорси начинал этот сезон в «Далласе», но не сумел закрепиться в составе команды и отправился в G-лигу. Там он провел 17 матчей, набирая в среднем 24,4 очка и 4,9 подбора.

Главным тренером « » является Димитрис Итудис. Специалист также возглавляет сборную Греции, за которую Дорси выступал на Евробаскете-2022.

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