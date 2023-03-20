Тайлер Дорси не сможет принять участие в матче с «Миланом»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко EA7 Эмпорио Армани Милан Тайлер Дорси Баскетбол

Атакующий защитник «Фенербахче» Тайлер Дорси вынужден пропустить матч с «Миланом» из-за подписания контракта с командой позднее изначальной даты поединка.

«Фенербахче» – «Милан» изначально должен был пройти 9 февраля, но Дорси еще не находился в заявке команды в тот момент. Контракт с баскетболистом был подписан лишь первого марта, следовательно он не получит возможности принять участие в игре во вторник, 20.15 по московскому времени.

В трех матчах Евролиги в этом сезоне Тайлер в среднем набирал 4,3 очка и 0,7 подбора.

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