Спенсер Динуидди: «Испытываем к «Филадельфии» уважение, но не страх»
Разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуидди сравнил предстоящую серию первого раунда плей-офф против «Филадельфии» с серией 2019 года, когда «Сиксерс» обыграли «Нетс» со счетом 4-1.
«Мы были молодой командой, которая искала свой путь. Сейчас мы более утвердившиеся игроки. У нас много парней, которые понимают, кто мы в НБА. Сейчас мы ищем свой путь как команда.
У нас была отличная атмосфера, много отличных парней с характером. Мы не были эгоистами, но мы все еще были немного наивными и не все понимали.
Сейчас наша команда состоит из парней, которые играли в финальных сериях, в финалах конференций и тому подобное, у них есть опыт. Мы испытываем к «Филадельфии» уважение, но не страх», – сказал Динуидди.
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