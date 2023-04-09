Спенсер Динуидди: «Испытываем к «Филадельфии» уважение, но не страх»

Разыгрывающий « » сравнил предстоящую серию первого раунда плей-офф против «Филадельфии» с серией 2019 года, когда «Сиксерс» обыграли «Нетс» со счетом 4-1.

«Мы были молодой командой, которая искала свой путь. Сейчас мы более утвердившиеся игроки. У нас много парней, которые понимают, кто мы в . Сейчас мы ищем свой путь как команда.

У нас была отличная атмосфера, много отличных парней с характером. Мы не были эгоистами, но мы все еще были немного наивными и не все понимали.

Сейчас наша команда состоит из парней, которые играли в финальных сериях, в финалах конференций и тому подобное, у них есть опыт. Мы испытываем к «Филадельфии» уважение, но не страх», – сказал Динуидди.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий