Эндрю Уиггинс пропустит последние два матча регулярного чемпионата

Форвард «Голден Стэйт» не сыграет в последних двух матчах команды в регулярном чемпионате. Об этом сообщил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр в программе «Уиллард и Дибс» на 95.7 The Game.

Уиггинс вернулся в команду во вторник после 51-дневного отсутствия по семейным обстоятельствам, из-за которых он пропустил 23 матча.

«Он продолжит тренироваться и довольно быстро увеличит нагрузку», — сказал Керр.

«Голден Стэйт» завершит регулярку гостевыми матчами против « » и « ». Если команде удастся избежать плей-ин, у Уиггинса будет еще неделя, чтобы набрать форму перед первым матчем плей-офф.

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