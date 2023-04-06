Эндрю Уиггинс пропустит последние два матча регулярного чемпионата

Теги Голден Стэйт Портленд Сакраменто НБА Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс не сыграет в последних двух матчах команды в регулярном чемпионате. Об этом сообщил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр в программе «Уиллард и Дибс» на 95.7 The Game.

Уиггинс вернулся в команду во вторник после 51-дневного отсутствия по семейным обстоятельствам, из-за которых он пропустил 23 матча.

«Он продолжит тренироваться и довольно быстро увеличит нагрузку», — сказал Керр.

«Голден Стэйт» завершит регулярку гостевыми матчами против «Сакраменто» и «Портленда». Если команде удастся избежать плей-ин, у Уиггинса будет еще неделя, чтобы набрать форму перед первым матчем плей-офф.

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1 комментарий

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Михаил Евдокимов
Жалко конечно, но им виднее.
И да, кто говорит, что Уиги не успеет набрать форму, бла бла бла. То Карри в том году тоже пропустил конец сезона, а что по итогу? Повыходил со скамейки против Денвера и уже тогда был хорош.
Если Уиги поддерживал форму, то проблем не будет. А морально он может даже стал сильней, команда его поддержала, зрители поддержали, на волне благодарности он может быть еще более мотивирован чем обычно. Да и работа хорошее средство отвлечься от проблем.
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