Эндрю Уиггинс провел первую тренировку с командой после возвращения

Теги Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Баскетбол

Звездный форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс провел первую тренировку с командой после возвращения в расположение клуба.

Уиггинс вернулся в команду во вторник после 51-дневного отсутствия по семейным обстоятельствам, из-за которых он пропустил 23 матча.

«Голден Стэйт» завершит регулярку гостевыми матчами против «Сакраменто» и «Портленда». Если команде удастся избежать плей-ин, у Уиггинса будет еще неделя, чтобы набрать форму перед первым матчем плей-офф.

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1 комментарий

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SntKillerMikhail
Опа) эта вечеринка мне начинает нравится. Гсв как раз последние несколько недель неплохой баскет показывают, недавно еще Пэйтон вернулся, можно за чемпионством идти опять. Я кстати не сплю в этот раз)( для тех кто в теме*)
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