Эндрю Уиггинс провел первую тренировку с командой после возвращения

Звездный форвард « » провел первую тренировку с командой после возвращения в расположение клуба.

Уиггинс вернулся в команду во вторник после 51-дневного отсутствия по семейным обстоятельствам, из-за которых он пропустил 23 матча.

«Голден Стэйт» завершит регулярку гостевыми матчами против «Сакраменто» и «Портленда». Если команде удастся избежать плей-ин, у Уиггинса будет еще неделя, чтобы набрать форму перед первым матчем плей-офф.

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