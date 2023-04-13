Душко Иванович: «Если бы «Црвена Звезда» вышла в плей-офф, у нее был бы реальный шанс выиграть Евролигу»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Душко Иванович Црвена Звезда MTS Баскетбол

Главный тренер «Црвены Звезды» Душко Иванович сделал смелое заявление по поводу непопадания сербской команды в плей-офф Евролиги.

«Я чрезвычайно доволен вовлеченностью и самоотдачей, с которой работают эти парни. Я не удовлетворен результатом, потому что мы не вышли в плей-офф, что является позором для этой команды.

Если бы мы вышли в плей-офф, у нас был бы реальный шанс выиграть чемпионат. Легко говорить сейчас, когда мы не в плей-офф, но я действительно так считаю», – сказал тренер.

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1 комментарий

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GtSwan
Ну если у команды не хватило мастерства и качества игры выйти в плей-офф, то с чего такая уверенность в столь успешном выступлении в плей-офф??? Неужели ЦЗ смогла бы настолько прибавить в игре?
Похоже на обычные бравурные заявления после неудачного выступления...
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