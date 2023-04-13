Душко Иванович: «Если бы «Црвена Звезда» вышла в плей-офф, у нее был бы реальный шанс выиграть Евролигу»

Главный тренер « » сделал смелое заявление по поводу непопадания сербской команды в плей-офф .

«Я чрезвычайно доволен вовлеченностью и самоотдачей, с которой работают эти парни. Я не удовлетворен результатом, потому что мы не вышли в плей-офф, что является позором для этой команды.

Если бы мы вышли в плей-офф, у нас был бы реальный шанс выиграть чемпионат. Легко говорить сейчас, когда мы не в плей-офф, но я действительно так считаю», – сказал тренер.

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