Адриатическая лига. «Борац Чачак» примет «Црвену Звезду»

Теги результаты Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Борац Чачак Баскетбол

В воскресенье, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги «Борац Чачак» примет «Црвену Звезду».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Борац Чачак – Црвена Звезда MTS
Дата проведения
9 апреля, 20.30, «Hala Borac»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 21-2, Црвена Звезда Сербия – 19-3, Будучность Черногория – 18-6, Цедевита-Олимпия Словения – 16-7, ФМП Сербия – 13-11, Мега Сербия – 11-13, Задар Хорватия – 11-14, Студентски Центар Черногория – 10-14, Сплит Хорватия – 10-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-14, Цибона Хорватия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 7-15, Борац Чачак Сербия – 6-18, Скопье Северная Македония - 6-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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