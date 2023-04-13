Неманя Бьелица пропустит важный матч против «Црвены Звезды» из-за травмы
Форвард «Фенербахче» Неманя Бьелица не примет участие в сегодняшнем матче 34-го тура Евролиги против «Црвены Звезды» из-за травмы.
Бьелица был исключен из состава команды перед стамбульским дерби против «Анадолу Эфеса» (103:86) на прошлой неделе. Какая именно травма беспокоит игрока, не сообщается.
«Фенербахче» с 19 победами и 14 поражениями занимает 5-е место в турнирной таблице Евролиги, но еще не гарантировал себе место в плей-офф.
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