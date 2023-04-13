«У нас к тебе будут относиться как к суперзвезде». Айс Кьюб пригласил Демаркуса Казинса в лигу BIG3

Американский рэпер и основатель BIG3 Айс Кьюб пригласил центрового в свою лигу.

«Буги собирается за границу. Буги, приходи играть в BIG3 на CBS, чувак!

Иногда мне неловко приглашать парней в лигу, когда я знаю, что они все еще заслуживают играть в НБА. Буги – один из тех, кто заслуживает играть в НБА, Айзейя Томас, Лу Уильямс.

Мне немного неловко, но если ты не нужен , то мы заберем тебя. В нашей лиге ты будешь блистать, и к тебе будут относиться как к суперзвезде», – сказал Айс Кьюб.

Прогресс Бриджеса, неоднозначный Джексон, завораживающий Кавай. Мои любимые игроки конца регулярки и непонятые «Сперс»