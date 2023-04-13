«У нас к тебе будут относиться как к суперзвезде». Айс Кьюб пригласил Демаркуса Казинса в лигу BIG3

Теги НБА Демаркус Казинс BIG3 Баскетбол

Американский рэпер и основатель BIG3 Айс Кьюб пригласил центрового Демаркуса Казинса в свою лигу.

«Буги собирается за границу. Буги, приходи играть в BIG3 на CBS, чувак!

Иногда мне неловко приглашать парней в лигу, когда я знаю, что они все еще заслуживают играть в НБА. Буги – один из тех, кто заслуживает играть в НБА, Айзейя Томас, Лу Уильямс.

Мне немного неловко, но если ты не нужен НБА, то мы заберем тебя. В нашей лиге ты будешь блистать, и к тебе будут относиться как к суперзвезде», – сказал Айс Кьюб.

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3 комментария

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Алексааандр
пусть приезжает к нам в медиа лигу))
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Лютик
Платить только будем не как суперзвезде…)
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Jazzzz
Хех, нормально Айс воспользовался)
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