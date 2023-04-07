Найджел Хэйс подписал новое соглашение с «Фенербахче»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Найджел Хэйс Баскетбол

Найджел Хэйс (28 лет, 203 cм) продлил контракт с «Фенербахче» на два года с опцией игрока на дополнительный сезон.

В 33 встречах нынешнего сезона Евролиги форвард набирает в среднем 10,5 очка и 4,3 подбора.

«Фенербахче» занимает 5-ю строчку в соревновании с результатом 19-14 за один тур до окончания регулярного чемпионата-2022/23.

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