Джеймс Харден о неприглашении на Матч всех звезд-2023: «Неуважение»

Издание SLAM рассказало о реакции разыгрывающего «Филадельфии» на то, что его не взяли на Матч всех звезд 2023 года.

«Как я уже сказал, это неуважение.

Большинство людей, которые разбираются в баскетболе, понимают мою ценность, но некоторым просто надоедают мои показатели», – сказал Харден.

Харден участвовал во всех всех звезд с 2013 по 2021 год.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей