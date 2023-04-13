Джеймс Харден о неприглашении на Матч всех звезд-2023: «Неуважение»
Издание SLAM рассказало о реакции разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена на то, что его не взяли на Матч всех звезд 2023 года.
«Как я уже сказал, это неуважение.
Большинство людей, которые разбираются в баскетболе, понимают мою ценность, но некоторым просто надоедают мои показатели», – сказал Харден.
Харден участвовал во всех Матчах всех звезд с 2013 по 2021 год.
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В Филе он сейчас хорош, но голоса игроков, тренеров и журналистов решили иначе. Обращение про неуважение именно к этим категориям, потому что болельщики за него хорошо голосовали. Они отдали больше голосов за него, чем за тех, кто играл на позиции условного гарда на востоке: Харден получил 2,2 млн голосов, Дерозан 1,2; Халибертон 0,6.