Джеймс Харден о неприглашении на Матч всех звезд-2023: «Неуважение»

Теги Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА Джеймс Харден Баскетбол

Издание SLAM рассказало о реакции разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена на то, что его не взяли на Матч всех звезд 2023 года.

«Как я уже сказал, это неуважение.

Большинство людей, которые разбираются в баскетболе, понимают мою ценность, но некоторым просто надоедают мои показатели», – сказал Харден.

Харден участвовал во всех Матчах всех звезд с 2013 по 2021 год.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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3 комментария

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xamer 9
Ответ Dmitrii Serebrennikov
Так там же голосование вроде было как среди болельщиков, так и среди экспертов и самих игроков. От всех неуважение что ли?) Последнее время в Бруклине Харден играл посредственно, видимо травма сказывалась
В Бруклине он играл до февраля 2022, нормально он играл в общем то)
В Филе он сейчас хорош, но голоса игроков, тренеров и журналистов решили иначе. Обращение про неуважение именно к этим категориям, потому что болельщики за него хорошо голосовали. Они отдали больше голосов за него, чем за тех, кто играл на позиции условного гарда на востоке: Харден получил 2,2 млн голосов, Дерозан 1,2; Халибертон 0,6.
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Dmitrii Serebrennikov
Так там же голосование вроде было как среди болельщиков, так и среди экспертов и самих игроков. От всех неуважение что ли?) Последнее время в Бруклине Харден играл посредственно, видимо травма сказывалась
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kc6nxy8whs
Зато всякое гавно типо карри пригласили
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