Крис Бруссард: «Далласу» стоит научить Дончича взаимодействовать с другими суперзвездами»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Даллас НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Кайри Ирвинг Оскар Робертсон Лука Дончич Крис Бруссард Баскетбол

Известный спортивный эксперт Крис Бруссард считает, что организации «Мэверикс» стоит начать перестраивать мышление звездного разыгрывающего Луки Дончича.

«Что им нужно сделать – научить Луку взаимодействовать с другими суперзвездами. Сейчас это работает так: моя очередь бросать, твоя очередь бросать. Вот что происходит между ним и Кайри.

Они должны придумать, как включить Луку в нападение, которое будет строиться не только вокруг него. Потому что Леброн, Харден, Джордан, Уэстбрук, Оскар – никто из них не cмог выигрывать чемпионство в одиночку», – сказал эксперт в эфире First Things First.

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6 комментариев

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Jerry Rodrogha
Ответ Maturmalai
Чувак на шестом месте в лиге по ассистам в этом сезоне, а этот иксперд собирается учить его взаимодействовать. Криса хорошо помню по его покрытию Никсов, как был фуфлогоном, так и остался.
Уэстбрук тоже ассистов много имел. Вопрос в том, насколько ассисты на результат влияют.
У кирпича были тупые скидки. Вокруг Луки довольно тупое нападение, которое мало двигается и ловит скидку. Не знаю уж, надо ли тут самого Дончича переучивать, или просто к тренерам и менеджменту вопросы по организации игры и подбору состава
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Maturmalai
Ответ Лиллард унижатель!
Чтобы делать ассисты тоже нужен мяч в руках. Дончич без мяча просто стоит, а не пытается оторваться от защитника под открытый катч-н-шут.
Это уже на тренере, чтобы он рисовал такие комбинации. Но обвинять человека, который охотно и креативно пасует, в том, что он не умеет взаимодействовать - это в высшей степени несуразно.
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Джинобля
К сожалению, есть доля истины и немалая в его словах.
Лука очень предсказуем, о чем я уже писал не раз.
И часто выглядит все именно так. В нападении X он просто стоит в углу и ждет непонятно чего(не моя очередь, жду следующее владение), а уж в нападении Y берет бразды правления в свои руки полностью: либо атака, либо скидка снайперу, ну или алеуп на Пауэлла.
В результате атаки Далласа похожи на приливы и отливы моря, такие же однообразные и неизбежные
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Лиллард унижатель!
Ответ Maturmalai
Чувак на шестом месте в лиге по ассистам в этом сезоне, а этот иксперд собирается учить его взаимодействовать. Криса хорошо помню по его покрытию Никсов, как был фуфлогоном, так и остался.
Чтобы делать ассисты тоже нужен мяч в руках. Дончич без мяча просто стоит, а не пытается оторваться от защитника под открытый катч-н-шут.
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Roger Pain
Ответ Maturmalai
Чувак на шестом месте в лиге по ассистам в этом сезоне, а этот иксперд собирается учить его взаимодействовать. Криса хорошо помню по его покрытию Никсов, как был фуфлогоном, так и остался.
к сожалению, количество ассистов не отражает уровень того аспекта игры, о котором сказал Крис
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Maturmalai
Чувак на шестом месте в лиге по ассистам в этом сезоне, а этот иксперд собирается учить его взаимодействовать. Криса хорошо помню по его покрытию Никсов, как был фуфлогоном, так и остался.
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-3
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