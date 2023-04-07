Крис Бруссард: «Далласу» стоит научить Дончича взаимодействовать с другими суперзвездами»

Известный спортивный эксперт Крис Бруссард считает, что организации «Мэверикс» стоит начать перестраивать мышление звездного разыгрывающего .

«Что им нужно сделать – научить Луку взаимодействовать с другими суперзвездами. Сейчас это работает так: моя очередь бросать, твоя очередь бросать. Вот что происходит между ним и .

Они должны придумать, как включить Луку в нападение, которое будет строиться не только вокруг него. Потому что , , , Уэстбрук, Оскар – никто из них не cмог выигрывать чемпионство в одиночку», – сказал эксперт в эфире First Things First.

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