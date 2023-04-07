Крис Бруссард: «Далласу» стоит научить Дончича взаимодействовать с другими суперзвездами»
Известный спортивный эксперт Крис Бруссард считает, что организации «Мэверикс» стоит начать перестраивать мышление звездного разыгрывающего Луки Дончича.
«Что им нужно сделать – научить Луку взаимодействовать с другими суперзвездами. Сейчас это работает так: моя очередь бросать, твоя очередь бросать. Вот что происходит между ним и Кайри.
Они должны придумать, как включить Луку в нападение, которое будет строиться не только вокруг него. Потому что Леброн, Харден, Джордан, Уэстбрук, Оскар – никто из них не cмог выигрывать чемпионство в одиночку», – сказал эксперт в эфире First Things First.
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У кирпича были тупые скидки. Вокруг Луки довольно тупое нападение, которое мало двигается и ловит скидку. Не знаю уж, надо ли тут самого Дончича переучивать, или просто к тренерам и менеджменту вопросы по организации игры и подбору состава
Лука очень предсказуем, о чем я уже писал не раз.
И часто выглядит все именно так. В нападении X он просто стоит в углу и ждет непонятно чего(не моя очередь, жду следующее владение), а уж в нападении Y берет бразды правления в свои руки полностью: либо атака, либо скидка снайперу, ну или алеуп на Пауэлла.
В результате атаки Далласа похожи на приливы и отливы моря, такие же однообразные и неизбежные