Болельщики «Оклахомы» по традиции встретили игроков команды после заключительного выездного турне

Болельщики «Оклахомы» по традиции приехали встретить игроков команды по окончании последнего выездного турне команды в сезоне.

Фанаты «Тандер» встретили баскетболистов с самолета в 2:30 ночи после их прибытия домой в преддверии заключительного матча сезона с «Мемфисом. В случае победы они гарантируют себе место в турнире плей-ин.

Впервые традиция началась в 2011 году: болельщики встретили команду после победы над «Лейкерс» (4-1) во втором раунде плей-офф. Тогда в составе OKC были («Финикс»), («Клипперс») и («Филадельфия»). В финале они усптупили «Майами» Леброна (1-4).

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