Болельщики «Оклахомы» по традиции встретили игроков команды после заключительного выездного турне
Болельщики «Оклахомы» по традиции приехали встретить игроков команды по окончании последнего выездного турне команды в сезоне.
Фанаты «Тандер» встретили баскетболистов с самолета в 2:30 ночи после их прибытия домой в преддверии заключительного матча сезона с «Мемфисом. В случае победы они гарантируют себе место в турнире плей-ин.
Впервые традиция началась в 2011 году: болельщики встретили команду после победы над «Лейкерс» (4-1) во втором раунде плей-офф. Тогда в составе OKC были Кевин Дюрэнт («Финикс»), Расселл Уэстбрук («Клипперс») и Джеймс Харден («Филадельфия»). В финале НБА они усптупили «Майами» Леброна (1-4).
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