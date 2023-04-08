Болельщики «Оклахомы» по традиции встретили игроков команды после заключительного выездного турне

Теги НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Джеймс Харден Баскетбол

Болельщики «Оклахомы» по традиции приехали встретить игроков команды по окончании последнего выездного турне команды в сезоне.

Фанаты «Тандер» встретили баскетболистов с самолета в 2:30 ночи после их прибытия домой в преддверии заключительного матча сезона с «Мемфисом. В случае победы они гарантируют себе место в турнире плей-ин.

Впервые традиция началась в 2011 году: болельщики встретили команду после победы над «Лейкерс» (4-1) во втором раунде плей-офф. Тогда в составе OKC были Кевин Дюрэнт («Финикс»), Расселл Уэстбрук («Клипперс») и Джеймс Харден («Филадельфия»). В финале НБА они усптупили «Майами» Леброна (1-4).

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1 комментарий

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Evelage
LETS GO!! THUNDER UP!!
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