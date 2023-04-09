Клэй Томпсон стал третьим игроком в истории НБА с 300 трехочковыми за сезон

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Джеймс Харден Клэй Томпсон Баскетбол

Реализовав 5 трехочковых в первые 5 минут воскресного матча с «Портлендом», Клэй ТомпсонГолден Стэйт») стал третьим игроком в истории НБА, которому удалось достигнуть отметки в 300 реализованных бросков из-за дуги за сезон.

Ранее это удавалось Стефену Карри (2015/16, 2016/17, 2018/19, 2020/21) и Джеймсу Хардену (2018/19). Таким образом, сезон-2022/23 Клэя стал шестым самым результативным в истории Лиги по количеству точных трехочковых.

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1 комментарий

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Михаил Евдокимов
И это учитывая, что начало сезона Клей провалил чуть более чем полностью, был ужасен и по проценту и по самой игре, а по итогу вот так. Томпсон явно сильнее чем в том году, очень кстати к ПО, учитывая, что Уиги скорее станет хуже. Так сказать баскетбольный баланс.
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