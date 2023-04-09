Клэй Томпсон стал третьим игроком в истории НБА с 300 трехочковыми за сезон

Реализовав 5 трехочковых в первые 5 минут воскресного матча с «Портлендом», (« ») стал третьим игроком в истории , которому удалось достигнуть отметки в 300 реализованных бросков из-за дуги за сезон.

Ранее это удавалось (2015/16, 2016/17, 2018/19, 2020/21) и (2018/19). Таким образом, сезон-2022/23 Клэя стал шестым самым результативным в истории Лиги по количеству точных трехочковых.

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