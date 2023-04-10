Джеймс Харден стал первым игроком в истории НБА, трижды завершившим регулярку в качестве лучшего бомбардира и дважды в качестве лучшего раздающего
Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден стал первым игроком в истории НБА, трижды завершившим регулярный чемпионат в качестве лучшего бомбардира и дважды в качестве лучшего пасующего.
В период с 2018 по 2020 год в составе «Хьюстона» Харден лидировал в Лиге по набранным очкам за игру. В 218 встречах в этот период Джеймс в среднем отмечался показателями в 33,7 очка и 7,9 передачи.
В сезоне 2016/17 он впервые стал лучшим раздающим, отдавая в среднем 11,2 передачи за игру.
В минувшем регулярном чемпионате-2022/23 Харден совершал 10,7 результативных паса за матч, обойдя Тайриза Халибертона («Индиана») и Трэя Янга («Атланта») (10,4 и 10,2 передачи соответственно). «Филаделфия» завершила регулярку третьей на Востоке и встретится с «Бруклином» в первом раунде плей-офф.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган
Борода очень сдал. Он напоминает позднего Нэша - медленный, без первого шага и броска.
Того тоже спасали ассисты в краску.
Очень хочется увидеть Хардена времен Хьюстона, с желанием набирать 30+, делающего по 30 бросков за матч, а на это пухлое тело, которое уже нередко и 15 очков не пробивает.
Ему же ещё играть и играть :(
Очень скучаю по топовой бороде