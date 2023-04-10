Джеймс Харден стал первым игроком в истории НБА, трижды завершившим регулярку в качестве лучшего бомбардира и дважды в качестве лучшего раздающего

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Трэй Янг Тайриз Халибертон Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден стал первым игроком в истории НБА, трижды завершившим регулярный чемпионат в качестве лучшего бомбардира и дважды в качестве лучшего пасующего.

В период с 2018 по 2020 год в составе «Хьюстона» Харден лидировал в Лиге по набранным очкам за игру. В 218 встречах в этот период Джеймс в среднем отмечался показателями в 33,7 очка и 7,9 передачи.

В сезоне 2016/17 он впервые стал лучшим раздающим, отдавая в среднем 11,2 передачи за игру.

В минувшем регулярном чемпионате-2022/23 Харден совершал 10,7 результативных паса за матч, обойдя Тайриза Халибертона («Индиана») и Трэя Янга («Атланта») (10,4 и 10,2 передачи соответственно). «Филаделфия» завершила регулярку третьей на Востоке и встретится с «Бруклином» в первом раунде плей-офф.

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4 комментария

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Александр Спирин
Ответ Ola BP
Если кто хочет узнать уровень Бороды как раздающего, то включите последний матч с Бостоном, где он почти все свои ассисты набрал тупо отдавая Эмбиду в пост) Борода очень сдал. Он напоминает позднего Нэша - медленный, без первого шага и броска. Того тоже спасали ассисты в краску. Очень хочется увидеть Хардена времен Хьюстона, с желанием набирать 30+, делающего по 30 бросков за матч, а на это пухлое тело, которое уже нередко и 15 очков не пробивает. Ему же ещё играть и играть :( Очень скучаю по топовой бороде
Согласен. Харден величайший распасовщик. В современной НБА грузить центровых на усах мало кому хватает мозгов. Это реально надо иметь недюжий ум и вволю, чтоб проворачивать такое. Пасы в периметр нынче лигеры ссатся отдавать.
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Consistency
Ответ Ola BP
Если кто хочет узнать уровень Бороды как раздающего, то включите последний матч с Бостоном, где он почти все свои ассисты набрал тупо отдавая Эмбиду в пост) Борода очень сдал. Он напоминает позднего Нэша - медленный, без первого шага и броска. Того тоже спасали ассисты в краску. Очень хочется увидеть Хардена времен Хьюстона, с желанием набирать 30+, делающего по 30 бросков за матч, а на это пухлое тело, которое уже нередко и 15 очков не пробивает. Ему же ещё играть и играть :( Очень скучаю по топовой бороде
С его мотивацией и отношением к режиму и собственному телу скажи спасибо, что он еще хоть так вывозит. Я вообще не удивлюсь, если он раньше ЛеБрона закончит))
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Ola BP
Если кто хочет узнать уровень Бороды как раздающего, то включите последний матч с Бостоном, где он почти все свои ассисты набрал тупо отдавая Эмбиду в пост)

Борода очень сдал. Он напоминает позднего Нэша - медленный, без первого шага и броска.
Того тоже спасали ассисты в краску.

Очень хочется увидеть Хардена времен Хьюстона, с желанием набирать 30+, делающего по 30 бросков за матч, а на это пухлое тело, которое уже нередко и 15 очков не пробивает.
Ему же ещё играть и играть :(
Очень скучаю по топовой бороде
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Крученые мячи Анри
Борода топчик, рад за него
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