Джеймс Харден стал первым игроком в истории НБА, трижды завершившим регулярку в качестве лучшего бомбардира и дважды в качестве лучшего раздающего

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» стал первым игроком в истории , трижды завершившим регулярный чемпионат в качестве лучшего бомбардира и дважды в качестве лучшего пасующего.

В период с 2018 по 2020 год в составе «Хьюстона» Харден лидировал в Лиге по набранным очкам за игру. В 218 встречах в этот период Джеймс в среднем отмечался показателями в 33,7 очка и 7,9 передачи.

В сезоне 2016/17 он впервые стал лучшим раздающим, отдавая в среднем 11,2 передачи за игру.

В минувшем регулярном чемпионате-2022/23 Харден совершал 10,7 результативных паса за матч, обойдя («Индиана») и («Атланта») (10,4 и 10,2 передачи соответственно). «Филаделфия» завершила регулярку третьей на Востоке и встретится с «Бруклином» в первом раунде плей-офф.

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