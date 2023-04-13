«Он чем-то напоминает меня». Snoop Dogg назвал Шэя Гилджес-Александера MVP этого сезона

Теги НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Snoop Dogg Баскетбол

Известный американский рэпер Snoop Dogg назвал защитника «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера MVP нынешнего сезона.

«Мне нравится этот парень из «Оклахомы». Как его зовут? 

Мне нравится этот парень, он «темная лошадка». Он не знаменит, но играет великолепно, он играет как Снуп Догг. Он чем-то напоминает меня», – сказал 51-летний рэпер.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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5 комментариев

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Nikita Dorodenko
Ответ Kristofers Arcimovičs
Снуп Догг играл в нба?)
У деда деменция началась
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old folk
У Снуп Дога есть фотка в профиле на спортсе - не каждый спортсмен удостаивается такой чести)
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Ryan T.
"Он чем-то напоминает меня".
Чёрный, высокий и дрищавый?))
0
-2
-2
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rigobersong
Мне всегда Снупа Крис Бош напоминал:)
+15
0
+15
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Kristofers Arcimovičs
Снуп Догг играл в нба?)
+3
0
+3
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