«Он чем-то напоминает меня». Snoop Dogg назвал Шэя Гилджес-Александера MVP этого сезона

Известный американский рэпер Snoop Dogg назвал защитника «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера MVP нынешнего сезона.

«Мне нравится этот парень из «Оклахомы». Как его зовут?

Мне нравится этот парень, он «темная лошадка». Он не знаменит, но играет великолепно, он играет как Снуп Догг. Он чем-то напоминает меня», – сказал 51-летний рэпер.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории