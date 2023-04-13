Джош Ричардсон получил неспортивный фол за удар Джоша Гидди в пах

Атакующий защитник «Нового Орлеана» получил неспортивный фол в заключительной четверти матча плей-ин против «Оклахомы» (118:123).

За 7:52 до конца четвертой четверти Ричардсон ударил локтем в пах защитника «Тандер» , который пытался поставить заслон Шэю Гиджес-Александеру на своей половине площадки.

После столкновения с Ричардсоном Гидди оказался на паркете, однако сразу вскочил и бросился к сопернику, но был остановлен партнером по команде.

«Пеликанс» проиграли «Тандер» и выбыли из борьбы за выход в плей-офф.

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