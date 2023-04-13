«Оклахома» выбила «Новый Орлеан» и сыграет с «Миннесотой» за выход в плей-офф НБА

Теги Миннесота Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Шэй Гилджес-Александер Джош Гидди Баскетбол

«Оклахома» одержала гостевую победу над «Новым Орлеаном» (123:118) в матче плей-ин и сохранила шансы на выход в плей-офф.

Шэй Гилджес-Александер стал самым результативными игроком встречи с 32 очками. Атакующий защитник «Тандер» вывел свою команду вперед (115:114) за 28 секунд до конца четвертой встречи, после чего реализовал четыре штрафных броска в клатче.

Гилджес-Александер реализовал 11 из 22 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 8 из 8 с линии штрафных, а также сделал 5 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

Джош Гидди отметился 31 очком, 10 передачами и 9 подборами.

Лучшими в составе «Пеликанс» стали Брэндон Ингрэм (30 очков, 7 передач, 6 подборов), Трей Мерфи (21 очко), Херберт Джонс (20 очков, 5 передач) и Йонас Валанчюнас (16 очков, 18 подборов).

В пятницу «Оклахома» встретится на выезде с «Миннесотой» за выход в плей-офф. Победитель встречи получит 8-й номер посева и сыграет с победителем Западной конференции «Денвером» в серии первого раунда плей-офф.

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9 комментариев

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sonny91
шга мог играть с каваем если бы тот не настоял на трейде джорджа чтобы тусить с корешем
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Тычкин Евгений
Это удачно НО подписал на "конские деньги" Зайона. Самый дорогой болельщик в истории баскетбола.
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BVB82
Ответ Herodotus
Думаю, Шай побьет Эдвардса и ко
Посмотрим на них в пятницу, когда в краске будет не один одинокий Валанчюнас и залетающий туда невменяемый Макколум, который с начала заруинил все, что можно с Миннесотой, теперь в том же стиле сыграл с Оклай.

Когда против них в краску будут лезть Таунс, Гобер и Эдвардс, ситуация будет кардинально другой.

А то, что Эдвардс второй матч подряд будет никаким, на это я бы надеяться не советовал.

Ну да поглядим, недолго осталось.
+1
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izdaba
Ответ DonaldBrashear 2.0
Джош Гидди хорош был сегодня, в таком важном матче почти трипл-дабл собрал, крутой чувак вообще.
В конце немного играл за пеликанс
+4
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Hoffman Snape
Ответ Kirush2
Молодой Джордан
Да, Гидди топарь
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Herodotus
Думаю, Шай побьет Эдвардса и ко
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-2
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Kirush2
Молодой Джордан
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DonaldBrashear 2.0
Джош Гидди хорош был сегодня, в таком важном матче почти трипл-дабл собрал, крутой чувак вообще.
+3
0
+3
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Руслан Султанов
Окла заслужила выхода в плоф! Молодые и горячие могут стать самой молодой командой вышедшей в плоф, дорогу молодым!
+6
0
+6
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