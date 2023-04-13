«Оклахома» выбила «Новый Орлеан» и сыграет с «Миннесотой» за выход в плей-офф НБА

«Оклахома» одержала гостевую победу над « » (123:118) в матче плей-ин и сохранила шансы на выход в плей-офф.

стал самым результативными игроком встречи с 32 очками. Атакующий защитник «Тандер» вывел свою команду вперед (115:114) за 28 секунд до конца четвертой встречи, после чего реализовал четыре штрафных броска в клатче.

Гилджес-Александер реализовал 11 из 22 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 8 из 8 с линии штрафных, а также сделал 5 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

отметился 31 очком, 10 передачами и 9 подборами.

Лучшими в составе «Пеликанс» стали Брэндон Ингрэм (30 очков, 7 передач, 6 подборов), Трей Мерфи (21 очко), Херберт Джонс (20 очков, 5 передач) и Йонас Валанчюнас (16 очков, 18 подборов).

В пятницу «Оклахома» встретится на выезде с «Миннесотой» за выход в плей-офф. Победитель встречи получит 8-й номер посева и сыграет с победителем Западной конференции «Денвером» в серии первого раунда плей-офф.

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