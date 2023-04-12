Игровые майки Леброна Джеймса, Стефена Карри и Джейсона Тейтума– самые продаваемые во второй половине сезона-2022/23

НБА опубликовала список самых продаваемых игровых маек по итогам второй половины сезона-2022/23. Результаты основаны на продажах официального интернет-магазина лиги NBAStore.com.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс лидирует по продажам маек среди всех игроков лиги. Он опережает («Голден Стэйт») и («Бостон»), которые идут на втором и третьем местах соответственно.

Топ-15 популярных маек НБА:

1. («Лейкерс»)

2. Стефен Карри («Голден Стэйт»)

3. Джейсон Тейтум («Бостон»)

4. («Милуоки»)

5. Лука Дончич («Даллас»)

6. («Финикс»)

7. Девин Букер («Финикс»)

8. Джа Морэнт («Мемфис»)

9. Дэмиан Лиллард («Портленд»)

10. Кайри Ирвинг («Даллас»)

11. Ламело Болл («Шарлотт»)

12. Никола Йокич («Денвер»)

13. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

14. Джейлен Браун («Бостон»)

15. Джордан Пул («Голден Стэйт»)

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА