Игровые майки Леброна Джеймса, Стефена Карри и Джейсона Тейтума– самые продаваемые во второй половине сезона-2022/23

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НБА опубликовала список самых продаваемых игровых маек по итогам второй половины сезона-2022/23. Результаты основаны на продажах официального интернет-магазина лиги NBAStore.com.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс лидирует по продажам маек среди всех игроков лиги. Он опережает Стефена Карри («Голден Стэйт») и Джейсона Тейтума («Бостон»), которые идут на втором и третьем местах соответственно.

Топ-15 популярных маек НБА:

1. Леброн Джеймс («Лейкерс»)

2. Стефен Карри («Голден Стэйт»)

3. Джейсон Тейтум («Бостон»)

4. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

5. Лука Дончич («Даллас»)

6. Кевин Дюрэнт («Финикс»)

7. Девин Букер («Финикс»)

8. Джа Морэнт («Мемфис»)

9. Дэмиан Лиллард («Портленд»)

10. Кайри Ирвинг («Даллас»)

11. Ламело Болл («Шарлотт»)

12. Никола Йокич («Денвер»)

13. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

14. Джейлен Браун («Бостон»)

15. Джордан Пул («Голден Стэйт»)

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

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8 комментариев

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couture39
Ответ Starkom
Забавная пятнашка. 4 из 15 даже не попали в плей-ин. Один из них сыграл 36 игр - но у него номер 1 и надпись МЯЧ на спине. Из топ-15 по результативности нет только ШГА(4), Дюранта(8), Митчелла(10) и Янга(14). При этом все 4 в плей-офф.
Дюрант есть, на 6м месте.
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couture39
И Томпсона нет, хотя он 4х кратный чемпион и единственный в лиге забил 300 трешек в этом сезоне. Хотя, у большинства тех, кто купил майки Пула, майка Клея наверное давно уже есть.
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Starkom
Забавная пятнашка. 4 из 15 даже не попали в плей-ин. Один из них сыграл 36 игр - но у него номер 1 и надпись МЯЧ на спине.

Из топ-15 по результативности нет только ШГА(4), Дюранта(8), Митчелла(10) и Янга(14). При этом все 4 в плей-офф.
0
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Can
Хотел себе майку моранта, но потом понял что это слишком попсово (да и репутацию подмочил)
а вот майку бы ФОКСА вот это топчег
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A. V.
зритель голосует рублём
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Михаил Евдокимов
Ответ Drinkinss
пул в топ-15, жестко.... он канеш зрелищно играет но все таки это пока звезда 2 а то и 3 эшелона
просто вылез на популярности команды в целом
+2
0
+2
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Drinkinss
пул в топ-15, жестко.... он канеш зрелищно играет но все таки это пока звезда 2 а то и 3 эшелона
+5
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+5
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Night blackwolf
Странно, что Леброн 1. В прошлом году Карри был на 1. Наверное из-за рекорда на хайпе набрали
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-1
-1
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