Игровые майки Леброна Джеймса, Стефена Карри и Джейсона Тейтума– самые продаваемые во второй половине сезона-2022/23
НБА опубликовала список самых продаваемых игровых маек по итогам второй половины сезона-2022/23. Результаты основаны на продажах официального интернет-магазина лиги NBAStore.com.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс лидирует по продажам маек среди всех игроков лиги. Он опережает Стефена Карри («Голден Стэйт») и Джейсона Тейтума («Бостон»), которые идут на втором и третьем местах соответственно.
Топ-15 популярных маек НБА:
1. Леброн Джеймс («Лейкерс»)
2. Стефен Карри («Голден Стэйт»)
3. Джейсон Тейтум («Бостон»)
4. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
5. Лука Дончич («Даллас»)
6. Кевин Дюрэнт («Финикс»)
7. Девин Букер («Финикс»)
8. Джа Морэнт («Мемфис»)
9. Дэмиан Лиллард («Портленд»)
10. Кайри Ирвинг («Даллас»)
11. Ламело Болл («Шарлотт»)
12. Никола Йокич («Денвер»)
13. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
14. Джейлен Браун («Бостон»)
15. Джордан Пул («Голден Стэйт»)
Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА
Из топ-15 по результативности нет только ШГА(4), Дюранта(8), Митчелла(10) и Янга(14). При этом все 4 в плей-офф.
а вот майку бы ФОКСА вот это топчег