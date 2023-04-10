Дэмиан Лиллард: «Не особо хочется заниматься строительством команды с молодежью, ни на что не претендуя»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Многолетний лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард во время общения с журналистами после разгрома от «Голден Стэйт» (101:157) выразил надежду на то, что руководство задумается над усилением состава опытными игроками.

«Не особо хочется заниматься строительством команды с игроками, которые провели в лиге два или три года, ни на что особо не претендуя.

Мне кажется, у нас у всех есть общее понимание и согласие по поводу того, как должна выглядеть команда. Думаю, что пришло время поработать в этом направлении», – заявил Лиллард.

Носки – невероятно важная часть НБА

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26 комментариев

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Nightyork97
Ответ Матвей Дойников
Проблема Лиларда в том, что он решил остаться в команде с отсталыми менеджерами, которые не могут ему сильную команду подобрать, а не свалил в лучшие места. Ну и конечно в огромном контракте, только не потому, что он якобы сжирает 40% платежки, как тут пишут местные амебы. Менеджементу птб дай 300 млн, они никого подписать не смогут. На самом деле проблема его огромного контракта, в том что его очень тяжело обменять
Так и есть, его контракт сейчас занимает 28% от платёжки. С учетом нового тв соглашения ( буст с 25 до 75 млрд) эти 60 млн будут стоить так же 28% или даже меньше. Посмотрим как потолок скаканет. Позволит ли ему здоровье тянуть такой же высокий уровень в 37, вот в чем соль.
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xamer 9
Ответ Nightyork97
Инфы мало, только был слух про Бостон. Хотят обменять Смарта, пики и накидки на контракт. Или же они просто сольют Брауна, чтобы не давать ему максималку. Скорее всего будет трехсторонний обмен. Ни один контендер не сможет себе позволить его контракт без захода в налог.
Судя по его интервью и действиям, он сам не горит желанием покидать Орегон. А тем более переезжать с крайнего запада на крайний восток. Так что Лиллард в Портленде до конца контракта или до конца карьеры. Своими интервью только мути наводит да руководству недвусмысленно намекает на усиление.
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Матвей Дойников
Проблема Лиларда в том, что он решил остаться в команде с отсталыми менеджерами, которые не могут ему сильную команду подобрать, а не свалил в лучшие места. Ну и конечно в огромном контракте, только не потому, что он якобы сжирает 40% платежки, как тут пишут местные амебы. Менеджементу птб дай 300 млн, они никого подписать не смогут. На самом деле проблема его огромного контракта, в том что его очень тяжело обменять
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Nightyork97
В основном люди не понимают, что у звезд есть запрет на обмен. Можно сказать менять ПТБ на Бруклин это огромный буст. Вау, ну прямо контендер с ролевиками. Или все хотят Ирвинга, он так и ждет, чтобы с молодняком гонять. Нет, такого не будет. ЛАЛ, Бостон, Майами. Возможно, что Денвер мог бы рискнуть отдать Портера и Мюррея, но не знаю. Все будет решать драфт.Они не зря танковали. Если Хендерсон или Миллер, то его меняют. Если Венбаньяма, два Томпсона, Уолкер - он остается. Это пыль в глаза, песок. Каждый раз он говорит, что нужно стать лучше и остается. Так вот, для любителей слухов. В последний раз кто реально звонил и интересовался Деймом - Дэрил Мори. Это было до перехода Хардена. Всё остальное слухи и никакой инфы нет.
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armageddon123456
Ответ Aleksey Lisitsyn
Вот и я об этом думаю, там 1 на 1 не прокатит обмен на звезду, уж сильно пухлый контракт у Дейма прийдется пики накидывать, игрок конечно не плохой, даже где-то отличный, но как показывает история не умеющий выигрывать титулы, а за такие бабосы увы нужно хоть что-то да показывать не только в регулярке
Ну у него откровенный треш по деньгам через пару лет будет. Сейчас еще просто обычный супермакс, спокойно меняется на других таких же мешков. Вот потом да, конгда будет 55 и 63 миллиона на сезон, тогда будет треш, угар и содомия
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Nightyork97
Ответ Aleksey Lisitsyn
Да кто его подпишет с таким контрактом то...ты знаток ПТБ, интересно прям послушать возможные расклады
Инфы мало, только был слух про Бостон. Хотят обменять Смарта, пики и накидки на контракт. Или же они просто сольют Брауна, чтобы не давать ему максималку. Скорее всего будет трехсторонний обмен. Ни один контендер не сможет себе позволить его контракт без захода в налог.
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Aleksey Lisitsyn
Ответ armageddon123456
У кого мозгов хватит (точнее не хватит) тот и выменяет. Например Даллас по СЭТу на Кайри, или Вашик на Била, или Фила на Хардена (я не говорю что на какой-то из этих вариантов ПТБ позарится, важна суть - команд с активами под Демьяна наберется, но тут надо чтоб у ГМ протухли мозги и он согласился взять Демьяна с его убер-контрактом - то есть, загнать команду в яму на ближайшие 4 года (а за Демьяна еще и пиков придется насыпать, то есть вообще жесть)
Вот и я об этом думаю, там 1 на 1 не прокатит обмен на звезду, уж сильно пухлый контракт у Дейма прийдется пики накидывать, игрок конечно не плохой, даже где-то отличный, но как показывает история не умеющий выигрывать титулы, а за такие бабосы увы нужно хоть что-то да показывать не только в регулярке
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scorp19
Лилларда можно только в Даллас махнуть на Кайри Ирвинга по схеме сайн-энд-трейд. Или в Бруклин на Бена Симмонса. Но это минусовая сделка для ПТБ. Только из-за уважения к нему могут на такое пойти.
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armageddon123456
Ответ Aleksey Lisitsyn
Да кто его подпишет с таким контрактом то...ты знаток ПТБ, интересно прям послушать возможные расклады
У кого мозгов хватит (точнее не хватит) тот и выменяет. Например Даллас по СЭТу на Кайри, или Вашик на Била, или Фила на Хардена (я не говорю что на какой-то из этих вариантов ПТБ позарится, важна суть - команд с активами под Демьяна наберется, но тут надо чтоб у ГМ протухли мозги и он согласился взять Демьяна с его убер-контрактом - то есть, загнать команду в яму на ближайшие 4 года (а за Демьяна еще и пиков придется насыпать, то есть вообще жесть)
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armageddon123456
Дак Лиллард и не будет этим заниматься. Очевидно смазал лыжи и готовится укатить с курорта под названием "Портленд Трейл Блейзерс"
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kondratiy
А нафига супермакс подписывал? Как вариант: выкупиться за 50% и в сильную команду на минималку, рингчезером.
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Aleksey Lisitsyn
Ответ Nightyork97
Обожаю его рыболовный подкаст/интервью. Ну тут зеленый свет на обмен. Пиков до 28 не будет. Если будет Хендерсон или Миллер, то Лилларда обменяют на 99%
Да кто его подпишет с таким контрактом то...ты знаток ПТБ, интересно прям послушать возможные расклады
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Rodbert
Под общим пониманием он имел ввиду его обмен?
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Олег Иванов
Сезон окончен и перед поездкой на рыбалку людей начинает прорывать.То ли мы ещё услышим!
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Nightyork97
Обожаю его рыболовный подкаст/интервью. Ну тут зеленый свет на обмен. Пиков до 28 не будет. Если будет Хендерсон или Миллер, то Лилларда обменяют на 99%
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Analjinn
Уже бы блин зарингчейзил в контендер, достало это нытьё. На такие жертвы пошёл ради клуба, на такие жертвы - вот если б не его благородство уже б 11 перстней было. Хочется чтобы уже свалил и зафейлился.
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kolyan#15
Хахахаха
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Firefly19
Put the pressure on the management bro, NYK waits for you.
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whoisme
Ответ Донован хозяин НБА
Как же Лиллард достал своим нытьем по поводу и без, весь сезон рот не закрывается. Ты сам чуть ли не клялся в верности Портленду, сожрал 40% платежки, что в команде уровня Блейзерс убивает всякие перспективы на высокие достижения. Либо гни тогда дальше эту линию верного сына отечества и молча получай свои десятки миллионов за это, либо официально потребуй обмен и закончи эти игры в преданность.
Сотни миллионов)
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Drinkinss
Валить ему надо в команду контендер причем уже давно
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Мурзин Ринат
Очень люблю Дейма как игрока, но пора прощаться, да на трибуны труднее будет привлечь болельщиков без звезды, но они уже ошиблись затянув с обменов пары СиДжей-Дейм потеряв кучу времени впустую, теперь можно Дейма обменять на молодняк и пики, иначе будет поздно
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Daff Rogers
Пришло время менять Дэйма (каким-то чудом) и уходить в перестройку.
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Ужратый Гусениц
ну так опытные звезды вроде к Лилларду не спешат, как и к Биллапсу, как и в Портленд как таковой. Надо ПТБ говорить своему лидеру спасибо , и попытаться найти команду, которая будет желать платить 36 летнему игроку 63 миллиона
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Донован хозяин НБА
Как же Лиллард достал своим нытьем по поводу и без, весь сезон рот не закрывается.
Ты сам чуть ли не клялся в верности Портленду, сожрал 40% платежки, что в команде уровня Блейзерс убивает всякие перспективы на высокие достижения.
Либо гни тогда дальше эту линию верного сына отечества и молча получай свои десятки миллионов за это, либо официально потребуй обмен и закончи эти игры в преданность.
+44
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Илья Петров
Объясните уже стритболисту, что Портленд в этом "направлении" сможет поработать не раньше чем с сезона 27/28. Правда при условии, что Лиллард не поработает над ними и не РИПнет сити еще разок.
Кстати, про уважение забыл пару строк в текст кинуть ))
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