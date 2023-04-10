Многолетний лидер « » во время общения с журналистами после разгрома от «Голден Стэйт» (101:157) выразил надежду на то, что руководство задумается над усилением состава опытными игроками.

«Не особо хочется заниматься строительством команды с игроками, которые провели в лиге два или три года, ни на что особо не претендуя.

Мне кажется, у нас у всех есть общее понимание и согласие по поводу того, как должна выглядеть команда. Думаю, что пришло время поработать в этом направлении», – заявил Лиллард.

Носки – невероятно важная часть НБА