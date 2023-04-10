Дэмиан Лиллард: «Не особо хочется заниматься строительством команды с молодежью, ни на что не претендуя»
Многолетний лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард во время общения с журналистами после разгрома от «Голден Стэйт» (101:157) выразил надежду на то, что руководство задумается над усилением состава опытными игроками.
«Не особо хочется заниматься строительством команды с игроками, которые провели в лиге два или три года, ни на что особо не претендуя.
Мне кажется, у нас у всех есть общее понимание и согласие по поводу того, как должна выглядеть команда. Думаю, что пришло время поработать в этом направлении», – заявил Лиллард.
Ты сам чуть ли не клялся в верности Портленду, сожрал 40% платежки, что в команде уровня Блейзерс убивает всякие перспективы на высокие достижения.
Либо гни тогда дальше эту линию верного сына отечества и молча получай свои десятки миллионов за это, либо официально потребуй обмен и закончи эти игры в преданность.
Кстати, про уважение забыл пару строк в текст кинуть ))