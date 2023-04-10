Дэмиан Лиллард: «Некоторые ключевые игроки НБА желают перейти в «Портленд»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард заявил, что некоторые ключевые игроки Лиги желают перейти в команду из Орегона, передает обозреватель «Трэйл Блейзерс» Кейси Холдл.
«Однако сейчас все сводится к возможности приобретения данных баскетболистов», – дополнил Лиллард.
О ком именно ведет речь Дэмиан, не сообщается.
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Чем быстрее они от него избавятся, тем быстрее оживут.
Главный вопрос. Надо ли им это? И как красиво это обставить.
И в маркетинге выиграем, и самое главное есть вероятность, что Найт раскошелится на налог на роскошь. В отличие от семейства Аллен.
Но если так рассудить, он действительно неплох пока.
Ну Лилларду выписали так выписали конечно, это да. Но тут было ожидаемо. По всем уже перечисленным в принципе согласен, скорее победа.
Новый конракт Нуркича конечно выделяется. Здесь провал полный. Но никто не мог предполагать, что босниец за одно межсезонье станет мешком с г......ом.
Предстоящее лето будет определяющим. Как сработаем на драфте. И не прогнётся ли Кронин под хотелки Гранта.
1. Кайри Ирвинг
2. Бен Симмонс
3. Брэдли Бил
4. Брайан Скалабрини
5. Алексей Швед
6. Энтони Беннетт
7. Старший брат Йокича
8. Сиджей Макколлум
У нас ни пиков, ни активов.