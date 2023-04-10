Дэмиан Лиллард: «Некоторые ключевые игроки НБА желают перейти в «Портленд»

Звездный разыгрывающий « » заявил, что некоторые ключевые игроки Лиги желают перейти в команду из Орегона, передает обозреватель «Трэйл Блейзерс» Кейси Холдл.

«Однако сейчас все сводится к возможности приобретения данных баскетболистов», – дополнил Лиллард.

О ком именно ведет речь Дэмиан, не сообщается.

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