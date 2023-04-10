Дэмиан Лиллард: «Некоторые ключевые игроки НБА желают перейти в «Портленд»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард заявил, что некоторые ключевые игроки Лиги желают перейти в команду из Орегона, передает обозреватель «Трэйл Блейзерс» Кейси Холдл.

«Однако сейчас все сводится к возможности приобретения данных баскетболистов», – дополнил Лиллард.

О ком именно ведет речь Дэмиан, не сообщается.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган

Носки – невероятно важная часть НБА

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Game Winner
Наверное он намекает, что все эти звездные игроки просятся в обмен на него самого?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Но не могут, потому что большая часть платёжки сожрана Лиллардом.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kolyan#15
Главная проблема ПТБ это Лиллард.
Чем быстрее они от него избавятся, тем быстрее оживут.
Главный вопрос. Надо ли им это? И как красиво это обставить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryan T.
Ответ Nightyork97
Ждем драфта, не помню при Лилларде более определяющей лотерии. Они после Января поставили на шарики с Витьком и Миллером слишком много. Я кстати глянул, Кронина на 3 года подписали. По меркам НБА это очень мало, видно он старается проявить себя. Старикан Олши сидел годами и обманывал Джоди Аллен. Мы видим каких успехов добился Сиэтл в НФЛ, а каких ПТБ. Нам нужен тренер и Миллер/Венбаньяма.
А вообще в идеале бы, чтоб франшизу продали уже "Найкам".
И в маркетинге выиграем, и самое главное есть вероятность, что Найт раскошелится на налог на роскошь. В отличие от семейства Аллен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Ответ Ryan T.
Англоязычные болелы "Портленда" кстати весьма неплохого мнения о Кронине я заметил. В отличие от наших. Но если так рассудить, он действительно неплох пока. Ну Лилларду выписали так выписали конечно, это да. Но тут было ожидаемо. По всем уже перечисленным в принципе согласен, скорее победа. Новый конракт Нуркича конечно выделяется. Здесь провал полный. Но никто не мог предполагать, что босниец за одно межсезонье станет мешком с г......ом. Предстоящее лето будет определяющим. Как сработаем на драфте. И не прогнётся ли Кронин под хотелки Гранта.
Ждем драфта, не помню при Лилларде более определяющей лотерии. Они после Января поставили на шарики с Витьком и Миллером слишком много. Я кстати глянул, Кронина на 3 года подписали. По меркам НБА это очень мало, видно он старается проявить себя. Старикан Олши сидел годами и обманывал Джоди Аллен. Мы видим каких успехов добился Сиэтл в НФЛ, а каких ПТБ. Нам нужен тренер и Миллер/Венбаньяма.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петр Вахмурка
Ответ AEZAKMI228
портленд кстати в перспективе будущий детройт. знакомый рассказывал будто город населен либералами которые с карикатур сошли. и в принципе концентрации коммунистов нет больше нигде
Коммунисты принципиально не играют в баскетбол. Ибо мяч не общий. Так что ПТБ , значит, тоже хана?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Артём
Ответ Nightyork97
Да все зависит как ты работаешь со своими активами. Кливленду не помешало вытащить из деревни Митчелла. Никс нашли бесплатно Брансона, еще можно привести массу примеров подписаний. Да тот же НОП забрал за мешок картошки Макколума, нужно стараться. Но когда твоей организацией управлял безумный Олши, что тут поделать. Наслаждаемся тренером Чонси Биллапсом. Кронин настолько круче Олши, что за сезон нагрел ГСВ с Пейтоном, выиграл у всех гонку за Тайбулла. Обменял неплохо Харта в Никс и забрал Гранта из Пистонс. Ну и главное, он драфтанул Шарпа. Это пока его главная победа.
Согласен совсем кроме Брансона, просто интересно что могли бы предложить Портленд для него, что не могли бы предложить Никс, тем более Нью Йорк,да хоть он ничего не показывает, но не зря же КейДи хотел играть в Никс (но тут есть нюанс про наследие которое так раньше хотел отставить он) )) хоть и не Никс.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Ответ Goddemic
Это у вас всё гарды перечислены. Под Лилларда нужен умелый большой с защитой - Яннис, Эмбиид, Дэвис... А таких на рынке нет и в этом сезоне не предвидится.(разве что Вемба чудом упадёт).
Это невозможно, таких больших никто не отдаст. Только если ты драфтуешь. Что интересно, это тоже не гарантия успеха. Йокич и Эмбиид бодаются уже 3 сезона. Не было даже финала конфы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryan T.
Ответ Nightyork97
Да все зависит как ты работаешь со своими активами. Кливленду не помешало вытащить из деревни Митчелла. Никс нашли бесплатно Брансона, еще можно привести массу примеров подписаний. Да тот же НОП забрал за мешок картошки Макколума, нужно стараться. Но когда твоей организацией управлял безумный Олши, что тут поделать. Наслаждаемся тренером Чонси Биллапсом. Кронин настолько круче Олши, что за сезон нагрел ГСВ с Пейтоном, выиграл у всех гонку за Тайбулла. Обменял неплохо Харта в Никс и забрал Гранта из Пистонс. Ну и главное, он драфтанул Шарпа. Это пока его главная победа.
Англоязычные болелы "Портленда" кстати весьма неплохого мнения о Кронине я заметил. В отличие от наших.
Но если так рассудить, он действительно неплох пока.
Ну Лилларду выписали так выписали конечно, это да. Но тут было ожидаемо. По всем уже перечисленным в принципе согласен, скорее победа.
Новый конракт Нуркича конечно выделяется. Здесь провал полный. Но никто не мог предполагать, что босниец за одно межсезонье станет мешком с г......ом.
Предстоящее лето будет определяющим. Как сработаем на драфте. И не прогнётся ли Кронин под хотелки Гранта.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петр Вахмурка
Ответ Геннадий Хиккарян
UPD. Срочные новости. Инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски сообщил, что ему стал известен список ключевых игроков, которые хотят перейти в Портленд. 1. Кайри Ирвинг 2. Бен Симмонс 3. Брэдли Бил 4. Брайан Скалабрини 5. Алексей Швед 6. Энтони Беннетт 7. Старший брат Йокича 8. Сиджей Макколлум
По-моему Водж перепутал Макколлума с Танасисом А. И забыл про Хаслема, который передумал завершать карьеру, пока не поиграет за ПТБ
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goddemic
Ответ Nightyork97
Да все зависит как ты работаешь со своими активами. Кливленду не помешало вытащить из деревни Митчелла. Никс нашли бесплатно Брансона, еще можно привести массу примеров подписаний. Да тот же НОП забрал за мешок картошки Макколума, нужно стараться. Но когда твоей организацией управлял безумный Олши, что тут поделать. Наслаждаемся тренером Чонси Биллапсом. Кронин настолько круче Олши, что за сезон нагрел ГСВ с Пейтоном, выиграл у всех гонку за Тайбулла. Обменял неплохо Харта в Никс и забрал Гранта из Пистонс. Ну и главное, он драфтанул Шарпа. Это пока его главная победа.
Это у вас всё гарды перечислены. Под Лилларда нужен умелый большой с защитой - Яннис, Эмбиид, Дэвис... А таких на рынке нет и в этом сезоне не предвидится.(разве что Вемба чудом упадёт).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Ответ Артём Артём
Портленд-это та организация которая старается, но никто к ней не хочет, я не утверждаю, но назовите хоть одного свободного типа 3-4 звезда которую подписал Портленд за это время, мистер "меня выперли из лиги потому что так сказали сверху"? Или Юсуф Нуркич? Разве что карамельный ,да и тот вроде был тогда никому не нужен.И это не упрёк в сторону организации ведь она не плохо работала на драфте задрафтовала Лилларда, Си Джея, Саймонса, но кто хочет в Портленд? Мне кажется что эти слова в сторону руководства чтоб те хоть кого нибудь подписали, и не было отговорок по типу к нам никто не хочет, может им ебусели подойдёт или на крайняк GOAT Брайна Скалабрини позвать на помощь
Да все зависит как ты работаешь со своими активами. Кливленду не помешало вытащить из деревни Митчелла. Никс нашли бесплатно Брансона, еще можно привести массу примеров подписаний. Да тот же НОП забрал за мешок картошки Макколума, нужно стараться. Но когда твоей организацией управлял безумный Олши, что тут поделать. Наслаждаемся тренером Чонси Биллапсом. Кронин настолько круче Олши, что за сезон нагрел ГСВ с Пейтоном, выиграл у всех гонку за Тайбулла. Обменял неплохо Харта в Никс и забрал Гранта из Пистонс. Ну и главное, он драфтанул Шарпа. Это пока его главная победа.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander92
Ответ Ryan T.
Олши съел
Извините, но Вы упоминаете Олши в качестве человека, который съел все активы. Можно привести примеры сделок, которые съели активы Портленда?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Артём
Портленд-это та организация которая старается, но никто к ней не хочет, я не утверждаю, но назовите хоть одного свободного типа 3-4 звезда которую подписал Портленд за это время, мистер "меня выперли из лиги потому что так сказали сверху"? Или Юсуф Нуркич? Разве что карамельный ,да и тот вроде был тогда никому не нужен.И это не упрёк в сторону организации ведь она не плохо работала на драфте задрафтовала Лилларда, Си Джея, Саймонса, но кто хочет в Портленд? Мне кажется что эти слова в сторону руководства чтоб те хоть кого нибудь подписали, и не было отговорок по типу к нам никто не хочет, может им ебусели подойдёт или на крайняк GOAT Брайна Скалабрини позвать на помощь
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
портленд кстати в перспективе будущий детройт. знакомый рассказывал будто город населен либералами которые с карикатур сошли. и в принципе концентрации коммунистов нет больше нигде
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Paskel
Адетокумбо? правда, Танасис, но это уже детали
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёвик Султановс
Ответ Ryan T.
Олши съел
я просто за нба относительно недавно начал следить, и понял что такие провалы за 1-2 сезона сделать невозможно. тут лет 5 работать надо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryan T.
Ответ Лёвик Султановс
а куда всё делось?
Олши съел
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Лиллард превращается в главного новостника-рыболова. Он как бы давит на Кронина, чтобы он взял пару новых игроков. Но что поделать, рыба гниет с головы. Пока тут Биллапс я не поверю ни в один состав. Мы мешаем карты в колоде, но козырей у нас нет. Вся надежда на дроп Витька/Миллера
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Хиккарян
UPD. Срочные новости. Инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски сообщил, что ему стал известен список ключевых игроков, которые хотят перейти в Портленд.
1. Кайри Ирвинг
2. Бен Симмонс
3. Брэдли Бил
4. Брайан Скалабрини
5. Алексей Швед
6. Энтони Беннетт
7. Старший брат Йокича
8. Сиджей Макколлум
+37
-5
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*MVP*
как же он за****...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
они сейчас с нами? в этой комнате?
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёвик Султановс
Ответ Ryan T.
Не уговаривай себя Дэйм. Верится с трудом. У нас ни пиков, ни активов.
а куда всё делось?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryan T.
Не уговаривай себя Дэйм. Верится с трудом.
У нас ни пиков, ни активов.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диетолог Зайона Уильямсона
Знатно Лиллард набрасывает, будто на баскетбольной ветке последние месяца два просидел
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий