Зайон Уильямсон: «Физически чувствую себя нормально. Вернусь, когда снова почувствую себя Зайоном»

Теги травмы Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон НБА плей-ин Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон рассказал о своем текущем состоянии и назвал условие возвращения на площадку.

Уильямсон не играет со 2 января, когда повредил подколенное сухожилие.

«Все это вызывает разочарование. Не буду врать. Это большое разочарование. Это полный отстой, когда не можешь играть. Но все же ситуация улучшается. Ситуация улучшается.

Физически чувствую себя нормально. Вернусь, когда снова почувствую себя Зайоном. Сейчас это ключевой фактор. Я знаю, какой будет атмосфера, в которой мне предстоит оказаться, основываясь на том, что мне известно о плей-офф. Так что сейчас все зависит от того, когда я снова почувствую себя Зайоном.

Что это означает? Это не что-то конкретное. Речь идет о том, чтобы быть самим собой. Быть самим собой и понимать, что оказавшись на площадке, я смогу оказывать влияние на игру», – заявил Уильямсон.

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1 комментарий

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Леди Гаага
вот мы тут подшучиваем часто над Зайоном, но редко обращаем внимание на его абсолютную токсичность для команды. У НОП очень интересная и довольно молодая команда, а Зион жрет не только бургеры, но и ЗП как пылесос. Понятно, что в НОП вряд ли кто то поедет из суперзвезд, но пару вариантов на усиление, точно бы нашли. Обидно очень (
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