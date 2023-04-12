Форвард «Нового Орлеана» рассказал о своем текущем состоянии и назвал условие возвращения на площадку.

Уильямсон не играет со 2 января, когда повредил подколенное сухожилие.

«Все это вызывает разочарование. Не буду врать. Это большое разочарование. Это полный отстой, когда не можешь играть. Но все же ситуация улучшается. Ситуация улучшается.

Физически чувствую себя нормально. Вернусь, когда снова почувствую себя Зайоном. Сейчас это ключевой фактор. Я знаю, какой будет атмосфера, в которой мне предстоит оказаться, основываясь на том, что мне известно о плей-офф. Так что сейчас все зависит от того, когда я снова почувствую себя Зайоном.

Что это означает? Это не что-то конкретное. Речь идет о том, чтобы быть самим собой. Быть самим собой и понимать, что оказавшись на площадке, я смогу оказывать влияние на игру», – заявил Уильямсон.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?