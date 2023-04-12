Пол Пирс: «Предпочел бы опекать скорее Леброна, Кобе или Макгрэйди, чем Кармело»

Теги Пол Пирс Леброн Джеймс Кармело Энтони Трэйси Макгрэйди Кобе Брайант НБА Баскетбол

Легенда «Бостона» Пол Пирс признался, что ему сложнее было защищаться против Кармело Энтони, чем против Леброна Джеймса, Кобе Брайанта и Трэйси Макгрэйди.

«Послушайте, я предпочел бы опекать скорее Леброна, Кобе или Макгрэйди, чем Кармело.

После него у меня болела грудная клетка. Он бульдог! Он играл жестко, он продавливал, он бил плечом в грудь. У меня все болело после матча. Он заставлял меня прочувствовать каждое очко из его 30 набранных очков», – рассказал Пирс.

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2 комментария

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Denverec
Многие говорят, что против Мэло было архисложно защищаться, жаль этот лентяй так до конца не раскрылся, один из любимейших игроков.
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Алексей Ильин
Как то раз Пирс буквально прочувствовал очко
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