Пол Пирс: «Предпочел бы опекать скорее Леброна, Кобе или Макгрэйди, чем Кармело»

Легенда «Бостона» Пол Пирс признался, что ему сложнее было защищаться против , чем против , и .

«Послушайте, я предпочел бы опекать скорее Леброна, Кобе или Макгрэйди, чем Кармело.

После него у меня болела грудная клетка. Он бульдог! Он играл жестко, он продавливал, он бил плечом в грудь. У меня все болело после матча. Он заставлял меня прочувствовать каждое очко из его 30 набранных очков», – рассказал Пирс.

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