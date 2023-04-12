Пол Пирс: «Предпочел бы опекать скорее Леброна, Кобе или Макгрэйди, чем Кармело»
Легенда «Бостона» Пол Пирс признался, что ему сложнее было защищаться против Кармело Энтони, чем против Леброна Джеймса, Кобе Брайанта и Трэйси Макгрэйди.
«Послушайте, я предпочел бы опекать скорее Леброна, Кобе или Макгрэйди, чем Кармело.
После него у меня болела грудная клетка. Он бульдог! Он играл жестко, он продавливал, он бил плечом в грудь. У меня все болело после матча. Он заставлял меня прочувствовать каждое очко из его 30 набранных очков», – рассказал Пирс.
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