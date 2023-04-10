Пол Пирс: «Молодой богатый чернокожий в Америке – мишень»
Чемпион НБА 2008 в составе «Бостона» Пол Пирс поделился мнением, что молодым чернокожим баскетболистам нелегко справляться со славой и успехом.
«Жаль, что я не понял этого сразу. Когда ты молодой богатый чернокожий в Америке – ты мишень. Это наша культура. Людям не нравится видеть это. Ты даже не осознаешь, что являешься мишенью.
После того инцидента с ножевым ранением я благодарю Бога, что все еще сижу здесь. Значит, это произошло с какой-то целью.
Не буду судить Джа Морэнта. Откуда вы вообще знаете, что это был настоящий ствол? Если бы не инцидент с подростком, дело со стриптиз-клубом сразу же замяли бы. Нужно быть аккуратным, где ты находишься, с кем. Помню, я нанял охрану, начал носить пистолет. Не подходите ко мне», – сказал Пирс в подкасте «I AM ATHLETE».
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган
11 комментариев