Пол Пирс: «Молодой богатый чернокожий в Америке – мишень»

Чемпион НБА 2008 в составе « » поделился мнением, что молодым чернокожим баскетболистам нелегко справляться со славой и успехом.

«Жаль, что я не понял этого сразу. Когда ты молодой богатый чернокожий в Америке – ты мишень. Это наша культура. Людям не нравится видеть это. Ты даже не осознаешь, что являешься мишенью.

После того инцидента с ножевым ранением я благодарю Бога, что все еще сижу здесь. Значит, это произошло с какой-то целью.

Не буду судить . Откуда вы вообще знаете, что это был настоящий ствол? Если бы не инцидент с подростком, дело со стриптиз-клубом сразу же замяли бы. Нужно быть аккуратным, где ты находишься, с кем. Помню, я нанял охрану, начал носить пистолет. Не подходите ко мне», – сказал Пирс в подкасте «I AM ATHLETE».

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган

Носки – невероятно важная часть НБА