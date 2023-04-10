Пол Пирс: «Молодой богатый чернокожий в Америке – мишень»

Теги Бостон Пол Пирс НБА Джа Морэнт Баскетбол

Чемпион НБА 2008 в составе «Бостона» Пол Пирс поделился мнением, что молодым чернокожим баскетболистам нелегко справляться со славой и успехом.

«Жаль, что я не понял этого сразу. Когда ты молодой богатый чернокожий в Америке – ты мишень. Это наша культура. Людям не нравится видеть это. Ты даже не осознаешь, что являешься мишенью.

После того инцидента с ножевым ранением я благодарю Бога, что все еще сижу здесь. Значит, это произошло с какой-то целью.

Не буду судить Джа Морэнта. Откуда вы вообще знаете, что это был настоящий ствол? Если бы не инцидент с подростком, дело со стриптиз-клубом сразу же замяли бы. Нужно быть аккуратным, где ты находишься, с кем. Помню, я нанял охрану, начал носить пистолет. Не подходите ко мне», – сказал Пирс в подкасте «I AM ATHLETE».

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11 комментариев

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andrushapumba
Ответ Райли Карри
Пирс всегда заряжен. Бывает, что Пирс не может контролировать вылет патронов. Все видели как Пирс взял огонь на себя. Раненый уехал на коляске.
Разрядил обойму в раздевалке и поспокойнее стало
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Сади Самедов
Ответ Ivan85
че?
чувак думал, что знает настоящую истину, но puerce вывел его на чистую воду
+1
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Отец Погребняка
Ответ kpvhmsvb2g
фуууух, слава богу я белый и нищий в России! сочувствую Моранту, ему бы в Саратов в ПТУ, а не в мемфисе с пистолетом подросткам угрожать
Я меня есть опасение что, в саратовском ПТУ, ему бы и пистолет не помог)
+3
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nikitosdaipoltos
Ответ Мишкина Лысина
Поговаривают даже, что запах пороха еще долго на арене стоял
ахахаха огонь
0
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Мишкина Лысина
Ответ Райли Карри
Пирс всегда заряжен. Бывает, что Пирс не может контролировать вылет патронов. Все видели как Пирс взял огонь на себя. Раненый уехал на коляске.
Поговаривают даже, что запах пороха еще долго на арене стоял
+5
0
+5
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Ivan85
Ответ cruyff14@bk.ru
Paul the truth puerce
че?
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Александр Деев
Вспоминаю слова копа из South Park: “Я чуть было не посадил невиновного богатого человека, а ведь он даже не был черным! Я сдал»
+3
0
+3
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Райли Карри
Пирс всегда заряжен. Бывает, что Пирс не может контролировать вылет патронов. Все видели как Пирс взял огонь на себя. Раненый уехал на коляске.
+5
0
+5
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cruyff14@bk.ru
Paul the truth puerce
0
0
0
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kpvhmsvb2g
фуууух, слава богу я белый и нищий в России! сочувствую Моранту, ему бы в Саратов в ПТУ, а не в мемфисе с пистолетом подросткам угрожать
+11
0
+11
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Алексей Ильин
Чот весной у всех крыша начала протекать, каждый день пасты всё интереснее и интереснее
+6
0
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