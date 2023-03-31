« » в четверг крупно обыграл «Милуоки» в гостевой встрече – 140:99.

На счету форварда «Селтикс» 40 очков, 8 подборов и 1 передача.

Тейтум обошел знаменитого игрока «кельтов» по играм за «Бостон» с 40 и более набранными очками. Для него это 22-й подобный матч, что позволило выйти на второе общее место. Лидирует Лэрри (47).

Для Тейтума нынешний сезон шестой в НБА. Он провел в составе «Селтикс» на 666 игр меньше, чем MVP финала 2008 года, который отыграл за клуб 15 сезонов.

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