Тейтум обошел Пирса по матчам за «Бостон» с 40 очками. Он провел на 666 игр меньше, чем легенда клуба

Теги Лэрри Берд Бостон Пол Пирс НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

«Бостон» в четверг крупно обыграл «Милуоки» в гостевой встрече – 140:99.

На счету форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума 40 очков, 8 подборов и 1 передача.

Тейтум обошел знаменитого игрока «кельтов» Пола Пирса по играм за «Бостон» с 40 и более набранными очками. Для него это 22-й подобный матч, что позволило выйти на второе общее место. Лидирует Лэрри Берд (47).

Для Тейтума нынешний сезон шестой в НБА. Он провел в составе «Селтикс» на 666 игр меньше, чем MVP финала 2008 года, который отыграл за клуб 15 сезонов.

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2 комментария

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ДИКАНЬ
Ответ mqh9pzrxgf
Вчера конечно уничтожили бакс у них дома, хотелось чтоб Тейтум вышел и в 4 четверти, мог бы еще очков 10-20 набрать, но Бостон такой фигней не занимается, они дают отдыхать лидерам чтоб травму не получить и тд
Да там четвёртую четверть Танасис уже бегал, против него выставлять стартеров - все равно что клеймо статодрочера на лбу выжечь)))
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Вчера конечно уничтожили бакс у них дома, хотелось чтоб Тейтум вышел и в 4 четверти, мог бы еще очков 10-20 набрать, но Бостон такой фигней не занимается, они дают отдыхать лидерам чтоб травму не получить и тд
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-2
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