Пол Пирс и Кевин Гарнетт: «Никто не продлил свою карьеру и не адаптировался к новой НБА лучше, чем Брук Лопес»

Чемпионы НБА 2008 года и высоко отозвались о центровом « » , который сумел перестроить свою карьеру в нужный момент.

– Он на новый контракт нарабатывает или что? Выглядит отлично. Похоже, что станет «Мистером замком» в этом сезоне, – начал Гарнетт.

– Никто не продлил свою карьеру и не адаптировался к новой НБА лучше, чем Брук Лопес, – подхватил Пирс.

– У него будто было две разные карьеры.

– Словно новый игрок, который подстроился под новую эру НБА.

– Я всегда знал, что он может бросать. Классный парень, отличный партнер по команде, вышел из порядочной семьи. Ты лучший, Брук, – заключил Кевин.

В первых восьми сезонах в лиге Лопес попал лишь 3 трехочковых, совершив 31 попытку. В текущем сезоне баскетболист реализовал уже 131 бросок из-за дуги с 38% реализации.

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