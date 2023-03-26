Пол Пирс и Кевин Гарнетт: «Никто не продлил свою карьеру и не адаптировался к новой НБА лучше, чем Брук Лопес»

Теги Пол Пирс Милуоки Кевин Гарнетт НБА Брук Лопес Баскетбол

Чемпионы НБА 2008 года Кевин Гарнетт и Пол Пирс высоко отозвались о центровом «Милуоки» Бруке Лопесе, который сумел перестроить свою карьеру в нужный момент.

– Он на новый контракт нарабатывает или что? Выглядит отлично. Похоже, что станет «Мистером замком» в этом сезоне, – начал Гарнетт.

– Никто не продлил свою карьеру и не адаптировался к новой НБА лучше, чем Брук Лопес, – подхватил Пирс.

– У него будто было две разные карьеры.

– Словно новый игрок, который подстроился под новую эру НБА.

– Я всегда знал, что он может бросать. Классный парень, отличный партнер по команде, вышел из порядочной семьи. Ты лучший, Брук, – заключил Кевин.

В первых восьми сезонах в лиге Лопес попал лишь 3 трехочковых, совершив 31 попытку. В текущем сезоне баскетболист реализовал уже 131 бросок из-за дуги с 38% реализации.

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6 комментариев

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Ванька
Марк Газоль тоже успел гайку ухватить.
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noke
Запредельный уровень компетентности и профессиональной этики.
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Analjinn
Брук будто реально профессионально играет в баскетбол и развивается. Нет чтоб как Беня Симмонс лечиться.
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Чубака из половины Шака
Брук прекрасен! Физические данные, интеллект и опыт делают его одной из основных опций в стане Бакс, а наблюдать за его игрой истинное наслаждение.
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NastyNay
Помню когда он в Бруклине играл, то считался классным игроком в атаке, но дырой в защите
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Покормипитон
Весьма вероятно возьмёт "Лучшего оборонительного игрока", да ещё может стать самым возрастным обладателем этой награды.
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