Пол Пирс: «Чувствую своим долгом приезжать в Бостон и давать советы молодым парням»

Теги Бостон Пол Пирс НБА Билл Расселл Роберт Пэриш Джо Джо Уайт Баскетбол

Чемпион НБА 2008 в составе «Бостона» Пол Пирс считает, что бывшие игроки команд должны обязательно поддерживать контакт с новым поколением баскетболистов.

«Поскольку я так долго играл за «Селтикс», я чувствую своим долгом – приезжать в Бостон и давать советы этим парням. Когда я еще играл, постоянно видел Билла Рассела и Джо Джо Уайта, а Роберт Пэриш приходил на игры. Бывало, что я ходил с ними на ужин. Чувствую, что это наш долг – приехать и просто пообщаться с молодыми ребятами.

Потому что они хотят, чтобы мы были там. Они хотят, чтобы мы присутствовали, чувствуют определенную энергию, потому что [«Бостон»] – это такая традиционная организация с множеством баннеров игроков под сводами арены. Мы должны выступить следующим поколением, чтобы передать знания молодым парням», – рассказал Пирс в подкасте «ALL THE SMOKE».

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий