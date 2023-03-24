Пол Пирс: «Чувствую своим долгом приезжать в Бостон и давать советы молодым парням»

Чемпион НБА 2008 в составе « » считает, что бывшие игроки команд должны обязательно поддерживать контакт с новым поколением баскетболистов.

«Поскольку я так долго играл за «Селтикс», я чувствую своим долгом – приезжать в Бостон и давать советы этим парням. Когда я еще играл, постоянно видел и , а приходил на игры. Бывало, что я ходил с ними на ужин. Чувствую, что это наш долг – приехать и просто пообщаться с молодыми ребятами.

Потому что они хотят, чтобы мы были там. Они хотят, чтобы мы присутствовали, чувствуют определенную энергию, потому что [«Бостон»] – это такая традиционная организация с множеством баннеров игроков под сводами арены. Мы должны выступить следующим поколением, чтобы передать знания молодым парням», – рассказал Пирс в подкасте «ALL THE SMOKE».

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