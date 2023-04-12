Джоэл Эмбиид: «Если кто-то говорит, что ему плевать на награду MVP, то он лжет»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вновь высказался о борьбе за награду MVP лиги.
«Я скажу лишь одно: если кто-то говорит вам, что ему плевать на награду MVP, то он лжет.
Это лучшая награда, которую может получить баскетболист, и она многое значит. Если бы я ее получил, это было бы подтверждением всей работы, которую я проделал. Вот почему она меня так волновала. Я вложил очень много работы, и если ты получаешь это признание, это просто подтверждает, что ты потратил свое время не впустую.
Но как я уже сказал, если кто-то говорит вам, что ему все равно, это чушь собачья», – заявил Эмбиид.
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-Здравствуйте, Джоэл.
-Я не Джоэл.
Ну что ты совсем поплыл,уже сам себя за звиздабола вывел.
Джоэл Эмбиид: «Чтобы стать MVP, нужно иметь отличную статистику. А мне просто плевать на это»
«Все дело в плей-офф. Я уже говорил вам про гонку за MVP, что мне все равно. Если я выиграю, ладно. Если нет – ну и что? Я не на этом сосредоточен.