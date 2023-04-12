Джоэл Эмбиид: «Если кто-то говорит, что ему плевать на награду MVP, то он лжет»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вновь высказался о борьбе за награду MVP лиги.

«Я скажу лишь одно: если кто-то говорит вам, что ему плевать на награду MVP, то он лжет.

Это лучшая награда, которую может получить баскетболист, и она многое значит. Если бы я ее получил, это было бы подтверждением всей работы, которую я проделал. Вот почему она меня так волновала. Я вложил очень много работы, и если ты получаешь это признание, это просто подтверждает, что ты потратил свое время не впустую.

Но как я уже сказал, если кто-то говорит вам, что ему все равно, это чушь собачья», – заявил Эмбиид.

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

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11 комментариев

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Klna Jislime
Ответ Сергей Пузанков
-Здравствуйте, меня зовут Джоэл и я *****бол. -Здравствуйте, Джоэл. -Я не Джоэл.
ПХААААХ, ор
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Klna Jislime
Да не, лучшая награда это мвп финала и чемпионство
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Вадим flanec
Ответ NastyNay
26 марта, 20:37 Джоэл Эмбиид: «Чтобы стать MVP, нужно иметь отличную статистику. А мне просто плевать на это» «Все дело в плей-офф. Я уже говорил вам про гонку за MVP, что мне все равно. Если я выиграю, ладно. Если нет – ну и что? Я не на этом сосредоточен.
Лицемер оказывается Эмбиид.
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Night blackwolf
Ответ Мага2101
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Один доминирует, а второй вечно плачет судьям. и дают 2 игроку. любому было бы обидно, у кого есть цели.
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Мага2101
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Мага2101
Ответ LBJ236
Ну Джоэл заслужил, это правда
наплакал это правда, наныл это правдa, выпросил это правда
+2
-2
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Сергей Пузанков
Ответ NastyNay
26 марта, 20:37 Джоэл Эмбиид: «Чтобы стать MVP, нужно иметь отличную статистику. А мне просто плевать на это» «Все дело в плей-офф. Я уже говорил вам про гонку за MVP, что мне все равно. Если я выиграю, ладно. Если нет – ну и что? Я не на этом сосредоточен.
-Здравствуйте, меня зовут Джоэл и я *****бол.
-Здравствуйте, Джоэл.
-Я не Джоэл.
+11
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+11
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LBJ236
Ну Джоэл заслужил, это правда
+1
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Адильхан Абдусаламов
Джо,братишка,братан,браток,брат.
Ну что ты совсем поплыл,уже сам себя за звиздабола вывел.
+7
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+7
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NastyNay
26 марта, 20:37
Джоэл Эмбиид: «Чтобы стать MVP, нужно иметь отличную статистику. А мне просто плевать на это»
«Все дело в плей-офф. Я уже говорил вам про гонку за MVP, что мне все равно. Если я выиграю, ладно. Если нет – ну и что? Я не на этом сосредоточен.
+10
0
+10
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Topik94
Так Джоэль сам и говорил об этом. Капец ему покоя не даёт статуэтка, биполярочка пошла на этом фоне)
+15
0
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Nikita Dorodenko
Джоэл Эмбиид: «Я п%€$}бол»
+28
0
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