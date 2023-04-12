Джоэл Эмбиид: «Если кто-то говорит, что ему плевать на награду MVP, то он лжет»

Центровой «Филадельфии» вновь высказался о борьбе за награду MVP лиги.

«Я скажу лишь одно: если кто-то говорит вам, что ему плевать на награду MVP, то он лжет.

Это лучшая награда, которую может получить баскетболист, и она многое значит. Если бы я ее получил, это было бы подтверждением всей работы, которую я проделал. Вот почему она меня так волновала. Я вложил очень много работы, и если ты получаешь это признание, это просто подтверждает, что ты потратил свое время не впустую.

Но как я уже сказал, если кто-то говорит вам, что ему все равно, это чушь собачья», – заявил Эмбиид.

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