Энтони Дэвис и Джоэл Эмбиид признаны игроками месяца в НБА
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признаны лучшими игроками НБА в Западной и Восточной конференциях по итогам марта и апреля.
Дэвис набирал 26,2 очка, 12,5 подбора и 1,9 блок-шота в среднем за игру. «Лейкерс» выдали результат 13-5.
Средние показатели Эмбиида – 33,3 очка, 9,4 подбора и 1,9 блок-шота. Результат «Сиксерс» – 12-6.
В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории
Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА
2 комментария