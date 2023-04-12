Энтони Дэвис и Джоэл Эмбиид признаны игроками месяца в НБА

Теги Лейкерс Филадельфия НБА видео Энтони Дэвис Джоэл Эмбиид Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признаны лучшими игроками НБА в Западной и Восточной конференциях по итогам марта и апреля.

Дэвис набирал 26,2 очка, 12,5 подбора и 1,9 блок-шота в среднем за игру. «Лейкерс» выдали результат 13-5.

Средние показатели Эмбиида – 33,3 очка, 9,4 подбора и 1,9 блок-шота. Результат «Сиксерс» – 12-6.

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2 комментария

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Сергей Пузанков
Ответ Mikael Rikhard
вопрос о мвп решён
голосование за мвп закрылось до объявления игроков месяца.
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Mikael Rikhard
вопрос о мвп решён
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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