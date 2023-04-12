Форвард «Лейкерс» и центровой «Филадельфии» признаны лучшими игроками НБА в Западной и Восточной конференциях по итогам марта и апреля.

Дэвис набирал 26,2 очка, 12,5 подбора и 1,9 блок-шота в среднем за игру. « » выдали результат 13-5.

Средние показатели Эмбиида – 33,3 очка, 9,4 подбора и 1,9 блок-шота. Результат «Сиксерс» – 12-6.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА