Инсайдер Зак Лоу о награде MVP: «Проголосовал за Эмбиида. Думаю, что он выиграет и, возможно, легко»
Инсайдер ESPN Зак Лоу заявил, что проголосовал за центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида как за MVP сезона-2022/23.
«Я проголосовал за Джоэла Эмбиида. В мой бюллетень вошли Эмбиид, Йокич, Яннис, Тейтум, Донован Митчелл. Лука выпал из него к концу сезона.
Считаю, что последние пять недель были исключительно за Эмбиидом. В итоге проголосовал за Эмбиида. Думаю, что он этого заслуживает. Думаю, что он выиграет и, возможно, легко», – сказал Лоу в своем подкасте.
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