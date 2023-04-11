Инсайдер Зак Лоу о награде MVP: «Проголосовал за Эмбиида. Думаю, что он выиграет и, возможно, легко»

Инсайдер ESPN Зак Лоу заявил, что проголосовал за центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида как за MVP сезона-2022/23.

«Я проголосовал за . В мой бюллетень вошли Эмбиид, Йокич, , , . Лука выпал из него к концу сезона.

Считаю, что последние пять недель были исключительно за Эмбиидом. В итоге проголосовал за Эмбиида. Думаю, что он этого заслуживает. Думаю, что он выиграет и, возможно, легко», – сказал Лоу в своем подкасте.

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