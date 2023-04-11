Инсайдер Зак Лоу о награде MVP: «Проголосовал за Эмбиида. Думаю, что он выиграет и, возможно, легко»

Теги Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Донован Митчелл Зак Лоу Баскетбол

Инсайдер ESPN Зак Лоу заявил, что проголосовал за центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида как за MVP сезона-2022/23.

«Я проголосовал за Джоэла Эмбиида. В мой бюллетень вошли Эмбиид, Йокич, Яннис, Тейтум, Донован Митчелл. Лука выпал из него к концу сезона.

Считаю, что последние пять недель были исключительно за Эмбиидом. В итоге проголосовал за Эмбиида. Думаю, что он этого заслуживает. Думаю, что он выиграет и, возможно, легко», – сказал Лоу в своем подкасте.

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

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