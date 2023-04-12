Айзейя Томас повесил трубку во время шоу ESPN из-за того, что ему не понравилась его фотография

Двукратный чемпион НБА Айзейя Томас во время шоу «Keyshawn, JWill и Maxshow» на ESPN заявил, что ему не нравится его фотография, которую выбрали продюсеры передачи, и повесил трубку.

Томас объяснил, что на фото он выглядит злым и суровым, хотя в жизни он совсем не такой, и попросил заменить картинку. Фотографию заменили, однако Томас снова был не в восторге и счел это неуважением со стороны ведущих.

Ведущие шоу Кейшон Джонсон и Макс Келлерман думали, что Томас шутит, однако бывший баскетболист действительно повесил трубку.

Через несколько секунд Томас все же перезвонил и продолжил участие в шоу.

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