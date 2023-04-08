Айзейя Томас: «Джордан лично попросил меня дать интервью для его сериала, а потом выставил в негативном виде»
Легендарный игрок НБА Айзейя Томас в очередной раз выразил недовольство тем, как его изобразили в сериале о Майкле Джордане «Последний танец».
Томас рассказал об этом в подкасте Мэтта Барнса и Стивена Джексона.
«Я пришел к вам в костюме-тройке, вы можете это видеть. И вот еще что я должен сказать о Майке – он и его продюсер позвонили мне тогда. «Эй, ты нужен нам в видео, я не могу рассказать свою историю без тебя, ты очень важен». Это были слова Джордана. Я подумал, что между нами все хорошо. «Я не могу рассказать свою историю без тебя, бла-бла-бла», – сказал Томас.
По словам Томаса, интервью длилось около двух часов, он «сказал много хороших вещей», но в сериале его изобразили негативным образом, а Джордан назвал его «мудаком».
«Я пришел сюда к вам, и на мне вовсе не спортивный костюм. Я уважаю вас, я предстал у вас в программе в правильном виде, потому что уважаю вас. Я сделал все правильного и для этого парня, я сидел там, давал интервью. А он поступает со мной вот так?» – сказал Томас.
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Если бы Джордан был мудрым, то давно бы уже зарыл топор войны.
При том что Майк безусловно великий игрок и имеет веские аргументы на звание величайшего.