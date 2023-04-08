Айзейя Томас: «Джордан лично попросил меня дать интервью для его сериала, а потом выставил в негативном виде»

Теги Майкл Джордан Мэтт Барнс Стивен Джексон Айзейя Томас НБА Баскетбол

Легендарный игрок НБА Айзейя Томас в очередной раз выразил недовольство тем, как его изобразили в сериале о Майкле Джордане «Последний танец».

Томас рассказал об этом в подкасте Мэтта Барнса и Стивена Джексона.

«Я пришел к вам в костюме-тройке, вы можете это видеть. И вот еще что я должен сказать о Майке – он и его продюсер позвонили мне тогда. «Эй, ты нужен нам в видео, я не могу рассказать свою историю без тебя, ты очень важен». Это были слова Джордана. Я подумал, что между нами все хорошо. «Я не могу рассказать свою историю без тебя, бла-бла-бла», – сказал Томас.

По словам Томаса, интервью длилось около двух часов, он «сказал много хороших вещей», но в сериале его изобразили негативным образом, а Джордан назвал его «мудаком».

«Я пришел сюда к вам, и на мне вовсе не спортивный костюм. Я уважаю вас, я предстал у вас в программе в правильном виде, потому что уважаю вас. Я сделал все правильного и для этого парня, я сидел там, давал интервью. А он поступает со мной вот так?» – сказал Томас.

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7 комментариев

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Теннисный абсолют
Ответ Skeleton64
Опять победил тебя, получается. Без негатива к великому Айзее, но, если поверить, что всё было именно так, Томас выставляет себя как простака. Враждуешь - так враждуй, зачем было соглашаться давать интервью. Развели тебя, получается.
Можно подумать, это Айзея придумал себе Джордана врагом.))) А не Джордан всю жизнь ему не может простить, что видети ли ему не дали взять титулов в молодости.
Если бы Джордан был мудрым, то давно бы уже зарыл топор войны.
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Nikita Dorodenko
Грамотный пиар - назови мудака мудаком и он еще долго будет бесплатно рассказывать про тебя и результаты твоих трудов.
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Илья Петров
Да не горит у меня не горит
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Skeleton64
Опять победил тебя, получается. Без негатива к великому Айзее, но, если поверить, что всё было именно так, Томас выставляет себя как простака. Враждуешь - так враждуй, зачем было соглашаться давать интервью. Развели тебя, получается.
+3
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Свежий
Специально для нашего слушателя из Детройта по имени Айзея, звучит песня исполнителя Gipsy Kings под названием Bamboléo!
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Теннисный абсолют
Джордан за деньги и подпитывание своео эго и детей родных продаст. А тут Томас, все никак Джордан не может простить ему что он и его Банда посмпели ему дорогу перейти.
При том что Майк безусловно великий игрок и имеет веские аргументы на звание величайшего.
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Jazzzz
Air Крыса)
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