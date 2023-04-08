Легендарный игрок НБА Айзейя Томас в очередной раз выразил недовольство тем, как его изобразили в сериале о «Последний танец».

Томас рассказал об этом в подкасте и .

«Я пришел к вам в костюме-тройке, вы можете это видеть. И вот еще что я должен сказать о Майке – он и его продюсер позвонили мне тогда. «Эй, ты нужен нам в видео, я не могу рассказать свою историю без тебя, ты очень важен». Это были слова Джордана. Я подумал, что между нами все хорошо. «Я не могу рассказать свою историю без тебя, бла-бла-бла», – сказал Томас.

По словам Томаса, интервью длилось около двух часов, он «сказал много хороших вещей», но в сериале его изобразили негативным образом, а Джордан назвал его «мудаком».

«Я пришел сюда к вам, и на мне вовсе не спортивный костюм. Я уважаю вас, я предстал у вас в программе в правильном виде, потому что уважаю вас. Я сделал все правильного и для этого парня, я сидел там, давал интервью. А он поступает со мной вот так?» – сказал Томас.

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