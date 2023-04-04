«35 лет назад я вывел «Пистонс» в финальную серию». Айзейя Томас отреагировал на видео про 59 очков Майкла Джордана

Теги Майкл Джордан Чикаго Детройт Айзейя Томас НБА Баскетбол

Легендарный разыгрывающий «Детройта» Айзейя Томас отреагировал на публикацию видео о том, как Майкл Джордан набрал 59 очков в матче против «Пистонс» в апреле 1988 года.

«35 лет назад я вывел свою команду «Плохих парней», «Детройт Пистонс», в финальную серию НБА. Все зависит от того, какую историю вы хотите рассказать и продать», – написал Томас.

Как выглядят легенды НБА на пенсии? Шакил сбросил 15 кг, Джордан курит 6 сигар в день, Пиппен выпустил бурбон

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jan-valjan
Глядя на Томаса некоторые могут подумать, что это за маразматичный обиженный дед, который упорно поносит Джордана спустя 35 лет, обладая посредственной индивидуальной статистикой в сравнении. Партнёры по команде Томаса же считали его самым бескорыстным игроком. Талант Томаса позволял посоперничать с ведущими игроками той эпохи в скоринге, если б у него была та цель. Но для него главное был командный результат, и он стремился задействовать всех игроков в составе. По его словам, тому Детройту не нужно было, чтоб опасность в атаке исходила от 2-3х игроков, как у большинства команд лиге, необходимо же, чтоб у них было 7-9 игроков, которые могли в нужный момент стабильно набирать свои очки(необязательно такие максимальные), и соперник не справлялся с опекой такого количества вариантов. Когда игрок ощущает свою полезность в атаке, он и на своей половине отрабатывает с большим желанием. А уж как защищался тот Детройт общеизвестно. Во многом, чтобы в своё время Чикаго стало Чикаго и Джордан стал тем самым Джорданом, им необходимо было стать лучше и преодолеть именно такие команды, как Бостон и Детройт.Так что слова Томаса не пафос, действительно он выводил в финал свою команду.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
semavolley
Факты
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий