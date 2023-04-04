«35 лет назад я вывел «Пистонс» в финальную серию». Айзейя Томас отреагировал на видео про 59 очков Майкла Джордана

Легендарный разыгрывающий «Детройта» отреагировал на публикацию видео о том, как набрал 59 очков в матче против «Пистонс» в апреле 1988 года.

«35 лет назад я вывел свою команду «Плохих парней», «Детройт Пистонс», в финальную серию НБА. Все зависит от того, какую историю вы хотите рассказать и продать», – написал Томас.

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