Леброн Джеймс, Стефен Карри и Лука Дончич – самые популярные игроки в соцсетях НБА в этом сезоне

Теги Леброн Джеймс НБА фото Стефен Карри Лука Дончич Баскетбол

НБА опубликовала список десяти самых популярных игроков в социальных сетях в нынешнем сезоне.

Лидером по количеству просмотров видео стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Видеоролики с его участием в общей сложности собрали 1,3 миллиарда просмотров.

На втором месте находится разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (881 млн). Первую тройку замыкает Лука Дончич из «Далласа» (736 млн).

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