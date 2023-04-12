Леброн Джеймс, Стефен Карри и Лука Дончич – самые популярные игроки в соцсетях НБА в этом сезоне

НБА опубликовала список десяти самых популярных игроков в социальных сетях в нынешнем сезоне.

Лидером по количеству просмотров видео стал форвард «Лейкерс» . Видеоролики с его участием в общей сложности собрали 1,3 миллиарда просмотров.

На втором месте находится разыгрывающий «Голден Стэйт» (881 млн). Первую тройку замыкает из «Далласа» (736 млн).

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама