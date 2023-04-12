Леброн Джеймс, Стефен Карри и Лука Дончич – самые популярные игроки в соцсетях НБА в этом сезоне
НБА опубликовала список десяти самых популярных игроков в социальных сетях в нынешнем сезоне.
Лидером по количеству просмотров видео стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Видеоролики с его участием в общей сложности собрали 1,3 миллиарда просмотров.
На втором месте находится разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (881 млн). Первую тройку замыкает Лука Дончич из «Далласа» (736 млн).
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