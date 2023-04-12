Энтони Дэвис едва не добавил сверху через Карла-Энтони Таунса

Теги Лейкерс Миннесота НБА видео Энтони Дэвис Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис был близок к потрясающему данку через центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.

На первых минутах матча плей-ин между командами Дэвис в высоком прыжке попытался добавить сверху после промаха Джарреда Вандербилта, но ударил в дужку.

«Лейкерс» одержали победу в матче (108:102 ОТ) и вышли в плей-офф. Дэвис набрал 24 очка и сделал 15 подборов.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама

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