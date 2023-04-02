Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Кардицас», «Панатинаикос» – «Аполлон Патрас»

Теги результаты Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Аполлон Патрас Перистери Промитеас Кардицас Баскетбол

В воскресенье, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три встречи.

«Олимпиакос» примет «Кардицас», «Панатинаикос» – «Аполлон Патрас».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Панатинаикос – Аполлон Патрас
Дата проведения
2 апреля, 15.45, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Промитеас – Перистери
Дата проведения
2 апреля, 17.00, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Олимпиакос – Кардицас
Дата проведения
2 апреля, 19.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 20-0, Панатинаикос – 14-5, Перистери – 13-8, ПАОК – 12-8, АЕК – 12-9, Промитеас – 11-8, Колоссос – 10-10,  Арис – 10-11, Лаврион – 7-14, Аполлон – 5-15, Кардицас – 4-16, Ионикос – 4-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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