Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Кардицас», «Панатинаикос» – «Аполлон Патрас»

В воскресенье, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три встречи.

« » примет «Кардицас», « » – «Аполлон Патрас».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 20-0, Панатинаикос – 14-5, – 13-8, ПАОК – 12-8, АЕК – 12-9, – 11-8, Колоссос – 10-10, – 10-11, Лаврион – 7-14, Аполлон – 5-15, Кардицас – 4-16, Ионикос – 4-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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